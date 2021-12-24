Свята вже близько, а настрою немає? Ловіть топ-5 ідей для його створення

Напередодні Нового року кожен із нас перебуває в стані очікування чогось особливого. Тим не менш, це також і час метушні, коли можна легко його втратити. Ми підготували матеріал із порадами, які допоможуть створити новорічний настрій.

Створіть затишний аромат у будинку

Ви не розумієте, чому люди довкола метушаться в пошуках подарунків близьким, пачками скуповують бенгальські вогні і затарюються консервацією з горошку, ніби завтра кінець світу? Спробуйте наповнити свою оселю теплим ароматом свята. І тому є кілька способів. Можна спекти імбирне печиво, можна купити свічки з воску з ароматом кориці та кардамону, а можна придбати дифузор із запахом ялинки. Спробуйте щось із цього і святковий настрій не забариться.

Підбийте підсумки року, що минає, і складіть плани на прийдешній

Якщо ви прагматична людина, для якої новорічна метушня – мішура, що не цікавить вашу практичну голову, використовуйте цей час з користю для себе. Це ідеальний момент аби проаналізувати минулий рік та виписати свої досягнення. Це наповнить вас енергією для майбутніх звершень, а також змотивує скласти плани на майбутні 365 днів. Виділіть час на себе, адже такий аналіз – це чудова нагода зрозуміти, чого ти вартий і поважати себе ще більше!

Виберіть подарунки для близьких

У Новий рік прийнято чекати подарунків від Діда Мороза, долі, друзів тощо. Але якщо трохи переосмислити цю традицію і замість нудного очікування, самому стати тим, хто віддає і дарує. Тим більше, що вибір подарунків зараз став доступним і простим. Вибирайте ціль для майбутнього «обдарування», заходьте на один із сотень сайтів маркетплейсів і насолоджуйтесь муками вибору. До речі, якщо у вас зовсім немає думок, що презентувати коханим, ми підготували матеріал із топ-10 ідеями сюрпризів.

Повісьте гірлянду у несподіваному місці

Напевно не у всіх людей є щорічна можливість поставити та прикрасити ялинку, адже саме такий атрибут одразу ж додає святкового настрою до будь-якої оселі. Але насправді, не так важливо є у вас ялинка чи ні, ви можете створити затишок та атмосферу свята, використавши одну єдину гірлянду. Повісьте її в якомусь не типовому місці, наприклад, в туалеті, на кухні або балконі. Зробіть так і потрапляючи в ту кімнату, де її розміщено, ви щоразу дивуватиметеся і згадуватимете про те, що скоро свято!

Купіть подарунок собі

Ми так багато зайняті тим, щоб догодити всім довкола: сім’ї, колегам, друзям, батькам, – що часом забуваємо про себе. Новий рік – це ідеальний шанс нагадати собі про себе! Не важливо, наскільки вдалим, проривним і яскравим був ваш рік, він був вашим, незвичайним, унікальним, особливим і точно більше ніколи не повториться. А ще ви точно про щось мріяли весь цей рік. Так здійсніть хоча б одне з усіх бажань, про які ви думали ранками, днями або вечорами. Ви на це заслуговуєте.

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