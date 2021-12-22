Досить ламати голову: ТОП-10 подарунків на Новий рік 2022

Незабаром ми наповнимо наші оселі близькими людьми, дзвоном келихів і веселими розмовами. Якщо ви досі не вирішили, якими сюрпризами порадувати коханих людей, ми зібрали топ-10 ідей новорічних подарунків у одному матеріалі.

В’язані речі

Які б асоціації не спадали вам на думку від слів «Новий рік», серед них напевно буде щось тепле, м’яке та затишне. В’язані речі – це чи не найкласичніший подарунок, який має безліч варіацій та опцій для різних людей. А якщо ви самі вмієте в’язати – цей сюрприз матиме ще більшу цінність. Подаруйте чоловікові в’язані шкарпетки, сестрі – светр, а подружці – сумочку. Поділіться своїм теплом цієї холодної зими.

Настільна гра

Досить цікавий, приємний та дуже корисний для святкування подарунок. Вашому вибору надається чи не сотні варіантів настілок для компаній різного віку, статусу та приводу. Класичні «Еліас», «Крокодил» або пазли. Смішні та розвиваючі «Діксіт» або «Карти конфлікту». Чи стратегічні «Вибухові кошенята», «Монополія» та «Джуманджі»? Не важливо, що ви оберете, головне – уважно вивчити правила і запастись гарним настроєм!

Бокс затишних дрібничок

А ви знали, що чимало людей більше люблять отримувати кілька маленьких подарунків, а не один великий. Саме тому цікавим варіантом презенту буде бокс із добіркою тематичних речей. Наприклад, затишних дрібничок у стилі хюгге – дифузор для будинку із запахом імбирного печива, гірлянда з лампочками теплого кольору, аромасвічі з воску та багато іншого, на що вистачить вашої фантазії.

Еко-набір

Зростаючий тренд на екологічність – це не лише турбота про майбутнє нашої планети, а ще й джерело натхнення. Подаруйте близьким набір з еко-речей: шоппер із цупкої тканини, мішечки для фруктів і круп, щоб ходити з ними в супермаркет, термокухоль, в який можна просити баристу наливати ранкову каву, бамбукову зубну щітку тощо.

Скретч-карта

Вже багато років скретч-карти є чудовим варіантом подарунка для будь-якої людини. Наприклад, ви можете подарувати скретч-карту з мапою світу малознайомому колезі, якщо ви в офісі влаштували Таємного Санту. Або придумати і зробити скретч-карту на замовлення для свого найкращого друга, де будуть зібрані бажання, які ви повинні здійснити протягом року разом. Варіантів безліч, головне – трохи покреативити.

Хенд-мейд косметика

Звичайно, косметика у нас асоціюється з швидше жіночою темою, але якщо вам потрібний подарунок для чоловіка, не поспішайте промотувати цей варіант. Адже косметика це ще й засоби для ванної, душу та СПА. Напевно, будь-хто буде радий набору хенд-мейд мила, піни або бомбочок для ванн. Адже такі процедури дають нам можливість хоч на годинку іншу порелаксувати і змусити весь світ трохи почекати.

Плівковий фотоапарат

Ні для кого не секрет, що мода на ретро-речі активно повертається. Те, що ще десять років тому було бабусиним мотлохом, уже зараз знову в тренді. Один із таких предметів – плівковий фотоапарат. Ви можете зупинитися на олд-скульній моделі, обравши класичний «Зеніт» або вінтажний «Полароїд». А можете підібрати щось сучасніше з можливістю друкувати фотографії відразу після натискання.

Речі для дому

Приємно та корисно в одному флаконі – це точно про речі для дому. Набір святкових келихів або посуду, затишний картатий плед, дерев’яні палички «Пало санто», гарна ваза для фруктів або навіть дорога каструля. Може, ці речі злегка банальні, але давайте будемо відвертими, мало хто з нас змінює кухонний сервіз частіше ніж раз на десятиліття. То чому б не розбавити сірі будні своїх близьких такою приємною дрібницею, як новий посуд.

Бонсай

Мистецтво вирощування цього карликового дерева припало до душі не одній сотні людей. Бонсай – це чудовий подарунок для тих, хто хоче про когось дбати і щось створювати, але не може дозволити собі витрачати на це багато часу. Це дерево, яке розвиває творчість та вчить умиротворенню, а такий подарунок точно запам’ятається тому, хто його отримає.

Набір бармена

Чи не найкорисніший подарунок не лише для того, хто його отримає, а й для того, хто його подарує. Набори бармена бувають різні: базові, просунуті, професійні. Звичайно ж, від кількості комплектуючих залежить і ціна, а ще хорошим тоном було б подарувати не лише сам посуд, а й інгредієнти для майбутніх коктейлів. І тоді власник такого подарунка точно не зможе не запросити вас пропустити стаканчик-другий та оцінити його здібності бартендера.

І пам’ятайте, не важливо, що саме ви виберете як презент, головне, щоб подарунок був зроблений від душі. Щасливого Різдва та Нового року!

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