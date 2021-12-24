Праздники уже близко, а настроения нет? Ловите топ-5 идей для его создания

В канун Нового года каждый из нас находится в состоянии ожидания чего-то особенного. Тем не менее, это также и время суматохи, когда можно легко его потерять. Мы подготовили материал с советами, которые помогут создать новогоднее настроение.

Создайте уютный аромат в доме

Вы не понимаете, почему люди вокруг суетятся в поисках подарков близким, пачками скупают бенгальские огни и затариваются консервацией из горошка, будто завтра конец света? Попробуйте наполнить свой дом теплым ароматом праздника. Для этого есть несколько способов. Можно испечь имбирное печенье, можно купить свечи из воска с ароматом корицы и кардамона, а можно приобрести диффузор с запахом елки. Попробуйте что-то из этого и праздничное настроение не заставит себя долго ждать.

Подведите итоги уходящего года и составьте планы на следующий

Если вы прагматичный человек, для которого новогодняя суета — мишура не интересующая вашу практичную голову, используйте это время с пользой для себя. Самое время проанализировать прошедший год и выписать свои достижения. Это наполнит вас энергией для будущих свершений, а также замотивирует составить планы на будущие 365 дней. Выделите время на себя, ведь такой анализ — это прекрасная возможность понять, чего ты стоишь и зауважать себя еще больше!

Выберите подарки для близких

В Новый год принято ждать подарков от Деда Мороза, судьбы, друзей и тому подобное. Но что если немного переосмыслить эту традицию и вместо скучного ожидания, самому стать тем, кто отдает. Тем более, что выбор подарков сейчас стал как нельзя доступным и простым. Выбирайте цель для будущего «одаривания», заходите на один из сотен сайтов маркетплейсов и наслаждайтесь муками выбора. Кстати, если у вас совсем нет мыслей, что дарить любимым, мы подготовили материал с топ-10 идеями сюрпризов.

Повесьте гирлянду в неожиданном месте

Наверное не у всех людей есть ежегодная возможность поставить и украсить елочку, а ведь именно такой атрибут сразу же добавляет праздничного настроения в любой дом. Но на самом деле, не так уж важно есть у вас елка или нет, вы можете создать уют и атмосферу праздника, использовав одну единственную гирлянду. Повесьте ее в каком-то не самом типичном месте, например, в туалете, на кухне или балконе. Сделайте так и попадая в ту комнату, где вы ее разместили, вы каждый раз будете удивляться и вспоминать о том, что скоро праздник!

Купите подарок себе

Мы так часто заняты тем, чтобы угодить всем вокруг: семье, коллегам, друзьям, родителям, — что порой забываем о самих себе. Новый год — это идеальный шанс напомнить себе о самом себе! Не важно насколько удачным, прорывным и ярким был ваш год, он был вашим, необычным, уникальным, особенным и точно больше никогда не повторится. А еще вы точно о чем-то мечтали весь этот год. Так осуществите хотя бы одно из всех тех желаний, о которых вы думали утрами, днями или вечерами. Вы это заслужили.

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