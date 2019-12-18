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Главная / Что положить под елку: ТОП оригинальных подарков мужчинам на Новый год / 18.12.2019 13:57
18.12.2019 13:57
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Что положить под елку: ТОП оригинальных подарков мужчинам на Новый год

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Накануне новогодних праздников перед миллионами женщин по всему миру возникает один сложный вопрос: что же дарить на Новый год 2020 своему любимому мужчине, отцу, брату, дедушке или другу? Редакция ICTV.ua спешит на помощь и предлагает идеи подарков на Новый год, которые обязательно понравятся сильному полу.

Главный совет при поиске идеального подарка: забудьте наконец о гелях для бритья, носках или духах, а ориентируйтесь на любимые занятия мужа или развлечения. Так вы гарантированно выберете то, что действительно принесет ему удовольствие и массу положительных эмоций!

Понравится хозяевам

Мужчины очень часто любят ремонтировать все самостоятельно, поэтому стоит ближе присмотреться к всевозможным полезным инструментам в качестве подарка. Вы не прогадаете, если подарите ящик для хранения инструментов, набор мелких отверток или набор ножей, шуруповерт, лобзик, перфоратор.

Наконец, идеальный выбор – мультитул! Сколько бы лет не было вашему мужчине – в нем все еще живет маленький любознательный мальчик, который с восторгом будет рассматривать такой подарок и сразу применять на практике все компоненты этого многофункционального инструмента.

Подарки для спортсменов

Если ваш мужчина любит вести активный здоровый образ жизни и держать себя в хорошей форме – это значительно облегчит вам задачу, ведь есть множество крутых, необходимых и доступных подарков для спортсменов. И даже такие банальные вещи, как кроссовки или спортивная одежда – хороший вариант, ведь от нагрузок и тренировок они быстро изнашиваются. Да и кому не захочется иметь несколько крутых спортивных комплектов!

Отличным вариантом также станет спортивная сумка, поясная сумка для бега, инвентарь для тренировок дома (гантели, эспандеры), коврик для тренировок, фитнес-браслет, абонемент в бассейн, фитнес-центр, или сертификат на массаж и спортивный магазин.

Для фанатов автомобилей

Для многих мужчин авто – это как вторая квартира, поэтому там нужно абсолютно все. Например, всегда пригодится хороший фонарик, насос, набор ключей, аптечка, регистратор или портативный мобильный пылесос. А еще для всех мужчин крайне важно, какой в ​​машине запах, поэтому советуем обратить внимание на качественный аромат.

Гаджеты – подарки, которые обожают все!

Невозможно не упомянуть о гаджетах, если вы в поисках подарка для мужчины, ведь все они, без исключения, обожают технику! Конечно, это далеко не самая бюджетная категория, но даже здесь можно найти что-то на любой вкус и кошелек.

Подарком мечты гарантированно станут смарт-часы, планшет, экшн-камера, смартфон, очки виртуальной реальности, ноутбук, квадрокоптер, игровая приставка.

Среди более бюджетных гаджетов стоит обратить внимание на беспроводную колонку и наушники, USB термостельки с подогревом для обуви, перчатки для сенсорных экранов, подставку-подогреватель для кружки, радиобрелок для поиска ключей и других предметов, электрический контейнер для еды с подогревом, стабилизатор для смартфона.

Еще один полезный и доступный подарок – органайзер для различных проводов, зарядок, аксессуаров. Другими словами – обратите внимание на сумку для гаджетов. Такая вещь наконец соберет вместе все, что постоянно теряется, а бонусом для вас станет порядок в доме.

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Юлия Хомик

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Теги: Новий рік, новорічні подарунки, Юлия Хомик
18.12.2019 13:57
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