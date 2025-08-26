“Вона запізнилася на три години, квіти куплені їй зівʼяли, але я дочекався”: історія кохання ведучого ICTV Андрія Ковальського з дружиною

Ведучий “Фактів. Спорт” на ICTV та телемарафону “Єдині новини” Андрій Ковальський розповів свою історію кохання з дружиною Тетяною. Познайомилися вони ще під час навчання в університеті, але справжні почуття між ними спалахнули лише через роки.

Попри багаторічне знайомство, закоханими Андрій і Тетяна стали не одразу. Вирішальним етапом у їхніх стосунках стали події Революції Гідності – саме тоді, переживши разом складні моменти, вони зрозуміли, наскільки важливі одне для одного.

«Ми з Тетяною вчилися разом в Інституті журналістики, але в той час я майже не звертав на неї уваги. Вона була молодша на три роки, стояла десь осторонь — тиха, скромна, не з тих, хто намагався виділитися. Як потім виявилося, я їй дуже подобався, але вона мовчки спостерігала здалеку. Життя тоді йшло своїм шляхом, і незабаром наші дороги розійшлися. Минуло понад десять років. І ось — літо 2013 року. В одній компанії нас випадково звів наш спільний знайомий Микола Томенко. Це була несподівана зустріч, але дуже тепла. Я побачив зовсім іншу Тетяну — дорослу, впевнену, з теплим поглядом, який я чомусь одразу помітив цього разу. Після того вечора я запросив її на побачення.

Вона запізнилася на три години, квіти куплені їй зівʼяли, але я дочекався. Хтось би, може, образився чи скасував зустріч. Але ми зустрілися — і ця затримка вже не мала жодного значення, ми гуляли до самісінького ранку. Все почало розвиватися дуже швидко. Ніби життя нарешті вирішило повернути все на свої місця. Ми багато їздили на спортивні заходи, подорожували…А потім почався Майдан. Революція Гідності стала не просто важливим періодом у нашій історії — вона стала частиною й нашої історії. Ми були там разом. Були серед людей, які вірили, що гідність і свобода — не просто слова. Ми стояли на холоді, гріли одне одного, допомагали, підтримували. І з того часу ми вже не розлучалися. Це знайомство, яке почалося ще тоді, в юності, але справжній сенс і глибину набуло вже дорослими — через роки, через випробування, через спільну боротьбу. І я вдячний долі, що вона нас знову звела”.