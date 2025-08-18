Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / “Вадим став для мене справжнім принцом із казки”: ведуча ICTV Оксана Гутцайт розповіла про знайомство зі своїм чоловіком / 18.08.2025 19:08
18.08.2025 19:08
“Вадим став для мене справжнім принцом із казки”: ведуча ICTV Оксана Гутцайт розповіла про знайомство зі своїм чоловіком

Оксана Гутцайт, ведуча телеканалу програми “Факти” на ICTV і марафону “Єдині новини”, поділилася зворушливою історією знайомства зі своїм чоловіком — президентом НОК України Вадимом Гутцайтом. 

Оксана Гутцайт називає свою історію знайомства зі своїм чоловіком президентом НОК України, колишнім міністром молоді та спорту України (2020−2023), президентом Федерації фехтування України (2017−2023) і Олімпійським чемпіоном у командному заліку 1992 року Вадимом Гутцайтом — «готовим сценарієм для голлівудського фільму». За плечима у пари 24 роки міцного шлюбу і двоє дітей — донька Еліна та Син Марко. Їхня історія доводить, що життя сповнена крутих поворотів і приємних несподіванок.

«Мені здається, наша історія кохання з Вадимом — це готовий сценарій для голлівудського романтичного фільму, який точно забрав би Оскар за найкращу любовну історію. Усе почалося так несподівано, що я й досі дивуюся, як швидко життя може змінитися.

Усе розпочалося в лютому 2001 року, коли я летіла на Міжнародний спортивно-науковий конгрес в Ізраїлі. Я була аспіранткою Академії спортивного виховання, молодим науковим даруванням, сповненим амбіцій і мрій про спортивну кар’єру. Тоді я ще не знала, що ця поїздка переверне моє життя. У нашій групі від України був Вадим Гутцайт — Олімпійський чемпіон 1992 року, гордість України, відомий фехтувальник. Я, про нього раніше не чула, у моєму блокноті, куди я записувала все важливе, я навіть переплутала його прізвище — написала «Вадим Бутцай» замість «Гутцайт». Цей блокнот я зберігаю й досі, як милий спогад про той час.

На той момент моє життя було розплановане: я зустрічалася з хлопцем вже шість з половиною років і ми планували одружитися в серпні. Але доля, мабуть, мала інші плани. На конгресі ми з Вадимом спочатку просто спілкувалися — про спорт, науку, життя. Він вражав своєю харизмою, впевненістю і водночас якоюсь теплою простотою. За два тижні, що ми провели разом, я зрозуміла, що закохалася. Це було як блискавка — за три дні я втратила голову. Вадим став для мене справжнім принцом із казки. Я швидко розгадала його секрет: він ніби ззовні – дуже жорсткий і дисциплінований, а в середині – дуже люблячий та добрий.

Після повернення з Ізраїлю я вже не могла думати ні про кого іншого. Ми почали листуватися, спілкуватися по телефону. Я жила в Харкові, працювала тренером із художньої гімнастики, а Вадим — у Києві. Він приїздив до мене, я — до нього. Ці поїздки були сповнені хвилювань і радості. Пам’ятаю, як одного разу Вадим зустрів мою маму, коли вона приїздила до Києва у справах. Він прямо запитав її: «Як ви ставитеся до того, що ваша донька житиме в Києві?». Мама лише посміялася, нічого не відповівши, але я бачила, що вона почала звикати до цієї думки. Мої батьки, до речі, спочатку були категорично проти наших стосунків — усе-таки я розірвала заручини з іншим, і це було непросто. Але з часом вони побачили, як сильно я кохаю Вадима, і прийняли мій вибір.

Наш роман розвивався стрімко, як у справжньому кіно. За три місяці після конгресу, у червні, ми одружилися. Я пам’ятаю, як казала мамі: «Він справжній, мій принц на білому коні». І я не помилилася. Вадим виявився не лише люблячим чоловіком, а й людиною з неймовірною силою волі. Навіть на побутовому рівні, якщо він вирішив не їсти після шостої чи не вживати алкоголь — це закон.

Звісно, я розумію, що ця історія може бути непростою для мого тодішнього нареченого. Ми з ним зараз у чудових стосунках, у нього прекрасна сім’я, двоє діток і чудова дружина. Але я стараюся згадувати той період обережно, з повагою до всіх. Життя склалося так, як мало бути. З Вадимом ми разом уже 24 роки, в нас двоє прекрасних дітей Еліна та син Марк.

Кожен день із ним — це нагадування, що справжнє кохання може прийти несподівано, та змінити все назавжди. І я вдячна долі, що той конгрес в Ізраїлі звів нас разом”.

Теги: Оксана Гутцайт
18.08.2025 19:08

