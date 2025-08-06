«Ми з Сергієм уже майже 30 років разом»: Олена Фроляк розповіла, як познайомилася з чоловіком

Журналістка, телеведуча, головна редакторка інформаційної служби ICTV Олена Фроляк відверто поділилася особистим – історією знайомства з чоловіком Сергієм, з яким їх пов’язує майже 30 років спільного життя. Їхня історія кохання розпочалася на роботі й перетворилася на справжнє партнерство, яке пройшло крізь роки, випробування та радощі. Олена згадала перші зустрічі, ті самі «іскри», що пробігли між ними, та зізналася, що не уявляє, як могло бути інакше.

«Ми з Сергієм уже майже 30 років разом. Старшій Наталці – 27, молодшому Антошці – 20. Уже й не уявляю, як могло бути інакше.

Літо 2021 року

У нас класичний службовий роман. Я приїхала до Києва на запрошення Миколи Княжицького. Інтерньюз шукав нові обличчя для проєкту Вікна на каналі УТ-2, а Сергій — досвідчений оператор, загартований багатьма проєктами, зйомками й фільмами — уже працював там.

Як він мені згодом розповідав, я йому спочатку не сподобалася: провінційна зачіска, яскравий макіяж.

Я не ніяковіла перед столичними, адже мала за плечима диплом факультету журналістики КНУ, стажування на CNN і BBC. Але на пробах розгубилася — мені не сподобався новий образ від київських стилістів: коротка стрижка, новий макіяж, підкреслено чіткі очі. Побачила себе в моніторі й ледь не розплакалася. Та зібралася, почала розповідати — і мене взяли! Саме ця нова Фроляк припала Сергію до душі. У ефірі я помітила, що він уважно слухає, як я говорю, не відволікається на музику в навушниках і завжди казав: «Ти розповідала новини, як захоплюючу історію».

Літо 2021 року

Поштовхом до стосунків стала моя поїздка до подруги в Ізраїль. Я бігала поверхами офісу, збирала документи, і постійно стикалася з Сергієм. Після повернення ми знову перетнулися.

На його запитання: «Як поїздка? Чи не випити нам келих доброго вина для яскравості розповіді?» — я розгубилася, щось нечітко промимрила й пішла готуватися до ефіру.

Сиджу, пишу, робота не йде. Кажу собі: «Тобі пропонують зустрітися, випити вина, а ти?». Іду на ефір із папкою в руках, заходжу в ліфт, а там Сергій. Мовчить, але я вже зібралася: «То що Ви там казали про келих вина?».