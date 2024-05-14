Ведучий «Ранку у великому місті» Григорій Герман озвучив мультфільм «Ґарфілд у кіно»

Відомий український телеведучий Григорій Герман озвучив сімейну комедію «Ґарфілд у кіно» – історію про нові пригоди улюбленця мільйонів рудого кота Ґарфілда.

Голосом ведучого ранкової програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 та шоумена Григорія Германа заговорив кремезний шарпей Роланд.

“Великий, сильний, мовчазний, у зморшках! Все наче про мене. Хіба що з мовчазним питання. Тож які у мене ємоції до мого персонажа? Братські! Тим більше, я завжди любив шарпеїв. Проте ближче до кінця він розкриється з геть іншого боку. Як? Побачите у кінотеатрах!”, – розповідає про свого персонажа Григорій Герман.

Також до зіркової команди дубляжу увійшли: співак Володимир Дантес (Джон – власник рудого кота Ґарфілда), блогер Мурафа (Нолан – вірний напарник Роланда), актор театру і кіно Михайло Кукуюк (Отто).

Сюжет:

Ґарфілд ненавидить понеділки, обожнює лазанью і кожен день проводить біля телевізора. Проте цього разу на нього чекає несподівана пригода за межами дому. Після випадкової зустрічі зі своїм давно загубленим батьком — замурзаним вуличним котом — Ґарфілд і його друг Оді змушені залишити безтурботне життя та відправитися у шалену мандрівку.

Трейлер:

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