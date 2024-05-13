«Ранок у великому місті» представив нового ведучого

Щоденна інформаційно-розважальна програма «Ранок у великому місті» на телеканалі ICTV2 оновлює свій формат і з новими сюрпризами для глядачів виходитиме щоранку о 7:00. Відтепер кожного тижня до складу добре знайомих ведучих у ранкових ефірах долучатиметься зірковий гість – щоб ранок серед своїх ставав ще цікавішим і теплішим.

Зірковий ведучий проводитиме ранкові ефіри у парі з одним із незмінних облич програми – Юлією Зорій, Григорієм Германом або Сергієм Лиховидою. Телеведучі в новому складі ділитимуться з глядачами своїм досвідом, розказуватимуть цікаві історії і коментуватимуть нові події в країні і світі.

Першим зірковим гостем стане актор театру і кіно Юрій Дяк, зірка серіалів ICTV «Козаки. Абсолютна брехлива історія», «Морська поліція. Чорноморськ» та ін. Окрім зйомок і гри у театрі, актор активно волонтерить: допомагав хворим дітям ще до початку повномасштабної війни, зараз робить багато корисних справ для військових. Нещодавно Юрій став режисером вистави «Хвиля», зароблені кошті з якого перераховуються на допомогу ЗСУ.

«У такий непростий для країни час ми робимо все, щоб зранку дати нашим глядачам заряд енергії та сил на весь день. Добрими ранки бувають тоді, коли їх проводиш у колі серед своїх – тож ми вирішили зробити для глядачів каналу ранкові зустрічі з улюбленими зірками. Актор Юрій Дяк – давній друг нашого каналу, і коли ми запропонували йому виступити в новій ролі разом з нашими телеведучими, він охоче згодився ділитися своїм оптимізмом », – коментує виконавчий продюсер проєкту Дмитро Слободян.

Нову для себе роль зіркового ведучого Юрій виконуватиме впродовж тижня з 14 по 17 травня. Хто надалі ділитиме з телеведучими ефіри ранкового шоу на ICTV2 – стане сюрпризом для глядачів.

«Приємно, що саме мене запросили стати ведучим ранкової програми, адже відповідально і почесно – бути людиною, яка першою створює для глядачів ранок серед своїх і знайомить з цікавими подіями. Для мене це дещо нова діяльність, але тим і цікавіша», – каже актор.

Дивіться нові випуски програми «Ранок у великому місті» о 7:00 і зустрічайте ранок серед своїх на каналі ICTV2!