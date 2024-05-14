Ведущий «Утра в большом городе» Григорий Герман озвучил мультфильм «Гарфилд в кино»

Известный украинский телеведущий Григорий Герман озвучил семейную комедию «Гарфилд в кино» – историю о новых похождениях любимца миллионов рыжего кота Гарфилда.

Голосом ведущего утренней программы «Утро в большом городе» на ICTV2 и шоумена Григория Германа заговорил шарпей Роланд.

“Большой, сильный, молчаливый, в морщинах! Все как обо мне. Разве что по молчаливому вопросу. Так какие у меня эмоции к моему персонажу? Братские! Тем более, я всегда любил шарпеев. Однако ближе к концу он раскроется с другой стороны. Как? Увидите в кинотеатрах!”, — рассказывает о своем персонаже Григорий Герман.

Также в звездную команду дубляжа вошли: певец Владимир Дантес (Джон – владелец рыжего кота Гарфилда), блогер Мурафа (Нолан – верный напарник Роланда), актер театра и кино Михаил Кукуюк (Отто).

Сюжет:

Гарфилд ненавидит понедельники, обожает лазанью и каждый день проводит у телевизора. Однако в этот раз его ждет неожиданное происшествие за пределами дома. После случайной встречи со своим давно потерянным отцом — чумазым уличным котом — Гарфилд и его друг Оди вынуждены покинуть беззаботную жизнь и отправиться в невероятное путешествие.

Трейлер:

Смотрите в кинотеатрах с 23 мая!