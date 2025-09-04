“Дизель Шоу” готує осінь великих прем’єр: дивись нові телеконцерти на ICTV2

З 5 вересня в ефірі телеканалу ICTV2 команда народних улюбленців з «Дизель Шоу» покаже 5 прем’єр впродовж місяця. Щоп’ятниці о 19:00 на телеканалі ICTV2 буде дизельно: весело, гостро і вибухово смішно, а також не обійдеться без сюрпризів. Цього разу до акторської команди приєднаються відомі актори – дізнайтеся, хто саме, а на глядачів чекають абсолютно нові гостросоціальні скетчі, іронічні номери і веселі мініатюри.

Нова добірка теленомерів, свіжі жарти, а головне – смішні персонажі і несподівані обличчя – ось головні складові осіннього прем’єрного сезону 2025 від “Дизелів”.

Улюблені актори — Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Євген Гашенко, Олександр Бережок, Євген Сморігін, Юлія Мотрук і Дмитро Танкович — подарують незабутні емоції і презентують нову програму, насичену актуальними жартами, гостросоціальними скетчами та музичними номерами.

Допоможуть «Дизелям» справжні друзі: відомі майстри сцени Назар Задніпровський та Олександр Ярема, що не вперше беруть участь у концертах, а також народна зірка з Буковини Ілля Клим. До акторського складу доєднаються аж три білявки: телеведуча та актриса Лілія Ребрик, актриса театру та кіно Ольга Атанасова й красуня Ірина Гордєєва, яку глядачі вже бачили в одному з попередніх номерів у ролі «Богині». А ще в сімʼї «Дизель Шоу» підростає юний талант — Кирило Резніков, який розвеселить глядачів у номері, що автори спеціально написали до Дня знань.

«Ми безмежно щасливі бачити так багато усміхнених і щасливих облич на концертах. Робимо все, щоб подарувати глядачам відчуття свята, адже гумор — це також вияв свободи. Наше завдання – підбадьорити українців на шляху до перемоги, подарувати гарний настрій, підтримати бойовий дух, зарядити оптимізмом і живильним гумором», – вважає фронтмен колективу Єгор Крутоголов.

Кожний номер «Дизелів» розвеселить і підніме настрій, а також в будь-якому з них є глибокі соціальні сенси. Справжньою перлиною телеконцертів є гостросатиричний номер «Месник у Монако», що висміює політиків та чиновників, які наживаються на війні. Месник у виконанні актора Єгора Крутоголова вривається в казино та нагадує казнокрадіям, що кошти треба повернути до бюджету й направити на ЗСУ. Цей номер має велику популярність, на концертах його показували на біс.

В іронічному номері «Привітання бабки-довгожительки» взяли участь майже всі актори. 110-річну іменинницю прийшли вітати поважні люди міста, ще ті бюрократи, з абсурдними та кумедними подарунками. Від бабці, яку зіграв Євген Сморігін, дісталось усім чинушам.

Також глядачів розважіть блискучий номер «Тренер жіночої футбольної команди» з Олександром Бережком та Вікторією Булітко,і командою білявок, яку очолить Ольга Атанасова та Ірина Гордєєва. Майстерна гра акторів перетворила цю постановку на іронічне шоу, повне несподіваних поворотів та яскравих відкриттів.

Також будуть й інші номери, з новими та знайомими персонажами, багато пісень та фотобризів — усе це у прем’єрних пʼяти телеконцертах щоп’ятниці на каналі ICTV2 впродовж вересня.

Перед прем’єрним сезоном «Дизелі» дали серію концертів, показавши два десятки абсолютно нових номерів до Дня Незалежності: у рідному Миколаєві, в Одесі та Києві, що на три дні став місцем концентрації незламного гумору. Запис концертів зможут переглянути усі українці в прем’єрному телесезоні на каналі ICTV2.

«Ми вирішили порадувати рідне місто Миколаїв прем’єрними концертами, гумором і новим складом. Також, за традицією, в День Незалежності ми виступаємо в Одесі, де збираємо величезну аудиторію друзів», – каже актор Євген Гашенко.

У жовтні актори планують продовжити Всеукраїнський тур і до грудня відвідати ще 21 місто, щоб підтримати українців гумором і показати нову програму.

“Кожен наш виступ — це двосторонній обмін енергією. Ми віддаємо себе на сцені, а у відповідь відчуваємо неймовірну віддачу від глядачів. Повні зали, щирий сміх, гучні оплески — це найкраща нагорода для артистів. Саме в цьому й полягає наша місія — дарувати позитив, незважаючи ні на що, — зізнається Олександр Бережок.

Як завжди, частину зароблених коштів артисти перераховують в БО «Дизель Фонд», щоб підтримати ЗСУ. Днями перед концертом команда подарувала пікап 158-ій Окремій Механізованій Бригаді, автівка поїхала на передову у Сумську область.

Також актори відвідують дитбудинки і сиротинці, дарують дітям гарний настій, посмішки і подарунки.

Сезон осінніх прем’єрних концертів «Дизель Шоу» стартує з 5 вересня щоп’ятниці о 19:00 на каналі ICTV2.