Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Легендарна 25-та Січеславська бригада святкує річницю: ведучий Олександр Швачка привітав бійців та розповів про унікальність підрозділу / 23.07.2025 18:32
23.07.2025 18:32
Поділитися

Легендарна 25-та Січеславська бригада святкує річницю: ведучий Олександр Швачка привітав бійців та розповів про унікальність підрозділу

Легендарна 25-та Січеславська бригада святкує річницю: ведучий Олександр Швачка привітав бійців та розповів про унікальність підрозділу

Олександр Швачка — перший на українському телебаченні ведучий-ветеран, ведучий програми «Ранок у великому місті» на ICTV2 — привітав 25-ту окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду з річницею створення. Він також став ведучим урочистого заходу, що відбувся на честь цієї визначної дати.

Про це ведучий повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Днями мав за честь бути ведучим на заході, присвяченому річниці створення легендарної 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади. Вона стала однією з перших у ЗСУ, яка сформувала роту безпілотних систем і почала широко застосовувати наземні роботизовані комплекси. Сьогодні її називають технодесантом нового покоління! ДШВ — сила та честь!» — написав Олександр.

Зазначимо, що ведучий-ветеран Олександр Швачка був учасником АТО у складі 79-ї ОДШБ, а під час повномасштабного вторгнення служив у 95-й ДШБ. Нині ветеран активно розвивається як телеведучий і вже не вперше стає обличчям панельних дискусій та заходів, присвячених військовій тематиці.

Вмикайте “Ранок у великому місті” з понеделіка по п’ятницю о 7:00 на ICTV2 і зустрічай ранок серед своїх!

Також по темі: Ведучий ICTV2 Олександр Швачка здобув «срібло» на турнірі з адаптивного пейнтболу "Ми хочемо рішучих дій": ведучий ICTV2 Олександр Швачка ініціював звернення ветеранів України до генсека НАТО Марка Рютте Телеведучий ICTV2 Олександр Швачка розповів, чи готове суспільство прийняти ветеранів
Теги: Олександр Швачка
23.07.2025 18:32

Топ-відео

44:25
44:36
47:59
44:14
Показати ще

Гарячі матеріали

Легендарна 25-та Січеславська бригада святкує річницю: ведучий Олександр Швачка привітав бійців та розповів про унікальність підрозділу
кукурудза фото

Як кукурудза ледь не зірвала зйомки фільму: цікаві факти про смачний злак

З передової – до лав правоохоронців: поліція Києва працевлаштовує ветеранів війни

Зірки кіно, телебачення та новин у фільмі «Смурфи»: Оксана Гутцайт, Віталіна Біблів і Григорій Бакланов подарували свої голоси чаклунам з нової історії Смурфів
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Рубан Зараз в ефірі Чужий-3 22:00 Державний Гімн України 00:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ