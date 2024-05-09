ICTV2 и ВЗБІРНА объявляют розыгрыш билетов на финал VBET Кубка Украины по футболу сезона 2023/24

Уже 15 мая состоится финальный поединок Vbet Кубка Украины между командами «Ворскла» (Полтава) и «Шахтер» (Донецк). Телеканал ICTV2 и ВЗБІРНА дарят возможность собственными глазами увидеть матч и объявляют общий розыгрыш 6-ти билетов.

Победители получат по 2 билета на финал, который состоится 15 мая в 19.00 в Ровно на стадионе Авангард. То есть, всего будет 3 победителя (по 2 билета на человека).

Как принять участие в розыгрыше:

подписаться на аккаунты @vzbirna и @ictvua;

тегнуть 2 друзей в комментариях.

Важно:

На момент розыгрыша твой аккаунт должен быть открытым и чем больше комментариев, тем больше шансов на победу!

Победители будут выбраны рандомно 12 мая.

Трансляцию финала Vbet Кубка Украины можно будет посмотреть на телеканале ICTV2 15 мая в 19.00!