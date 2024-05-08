7 интересных фактов о Кубке Украины по футболу

15 мая в 19:00 в эфире ICTV2 состоится эксклюзивный показ финала Vbet Кубка Украины по футболу сезона 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер». В преддверии грандиозного события, предлагаем узнать интересные факты о Кубке Украины по футболу.

1. Кубок Украины по футболу – это второй по значению футбольный турнир Украины. История турнира начинается еще с 1937 года как Кубок УССР, однако в нем принимали участие только коллективы физкультуры и представители низших лиг советского футбола. С 1992 года турнир получил новое дыхание, в нем приняли участие все украинские профессиональные клубы.

2. Только 5 клубов становились обладателями Кубка:

«Динамо» Киев — 13 раз (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021).

«Шахтер» Донецк — 13 раз (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019).

«Черноморец» Одесса – 2 раза (1992, 1994).

«Ворскла» Полтава – 1 раз (2009).

«Таврия» Симферополь – 1 раз (2010)

3. Сезон кубка 2021/22 был завершен досрочно из-за российского вторжения в Украину. Действующим обладателем Кубка Украины является «Динамо»: команда еще в 2021 году обошла «Зарю». В следующем сезоне 2022/23 турнир не проводили.

4. Финальный поединок сезона 2023/24 между командами «Ворскла» и «Шахтер» состоится 15 мая. Трансляцию можно будет посмотреть в 19.00 на телеканале ICTV2.

5. Всего с 1992 года, когда стартовал первый розыгрыш Кубка Украины, в этих соревнованиях участвовало 10 170 игроков. И уверенно возглавляет список кубковых гвардейцев Руслан Костышин, в активе которого 63 кубковых поединка. Костышин также находится на первом месте и в списке гвардейцев, которые провели больше игр в статусе как игрока, так и тренера — 72 игры.

6. Список лучших кубковых бомбардиров много лет возглавляет Андрей Воробей, 25 раз заставлявший соперников начинать игру с центра поля.

7. Есть также Кубок Украины по футболу среди женщин. Ежегодное соревнование для украинских футбольных клубов проводится Всеукраинской ассоциацией женского футбола. Разыгрывается с 1992 года. В 2000 и 2017 годах Кубок Украины не проводился.