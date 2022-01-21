Військові, зомбі та священики. Чого чекати від кінопоказу тижня на ICTV

У ці вихідні на глядачів чекають фільми «Найманець», «Форпост», «Володар бурі», «Всесвітня війна Z» та «Костянтин: Володар темряви». Читайте матеріал про кожного з них.

Найманець (2017)

Кінопоказ тижня стартує у суботу о 19:10 та відкриває його фільм «Найманець». Кіно оповідає історію таємного найманця ЦРУ, який спустошений втратою своєї дівчини через теракт. Розвідка призначає йому навчання із запобігання тероризму. Разом зі старшим товаришем головний герой починає розслідування низки подій, що здаються випадковими. У ході роботи оперативники розуміють, що всі ці інциденти взаємопов’язані. Тепер їм належить зупинити людину, яка має намір розв’язати Третю Світову війну.

Форпост (2020)

Наступним фільмом кінопоказу стане «Форпост». Його трансляція розпочнеться у суботу о 21:25. Кіно засноване на реальних подіях та знято за однойменною книгою. Воно розповідає історію про героїчну битву 54 американських солдатів з 400 талібами, що сталася у 2009 році. Докладніше про фільм ми писали у матеріалі «5 причин подивитися фільм «Форпост» – читайте статтю за посиланням.

Володар бурі (2008)

Військову драму «Володар бурі» покажуть на ICTV у суботу о 23:45. Фільм розповідає історію члена елітного загону, сапера-підривника Джеймса, який на американській стороні бореться в Іраку. Його ставлення до війни дуже суперечливе, тому що він сприймає все, що відбувається з ним, як гру або квест, ніби не помічаючи жахів, що відбуваються навколо. Всі найпотаємніші почуття він ховає глибоко-глибоко на дні душі і ніколи не дістає їх на світло. Таке ставлення багато в чому визначає його долю.

Всесвітня війна Z (2013)

Кінопоказ продовжується з фільму «Світова війна Z» у неділю о 20:55. За його сюжетом у світі раптово спалахує зомбі-апокаліпсис. У центрі оповіді колишній співробітник ООН у виконанні Бреда Пітта. Одного разу він, вирушивши в місто у своїх справах, виявляє, що люди навколо стали божеволіти, кусати один одного і перетворюватися на ходячих мерців. Щойно уникнувши загибелі, він відправляє дружину і дочку в безпечне місце на корабель, а сам береться за розслідування того, що стало початком епідемії.

Костянтин: Володар темряви (2005)

Завершується показ цього тижня фільмом «Костянтин: Володар темряви», який покажуть у неділю о 23:05. Ця картина розповість історію про людину на ім’я Костянтин, який наділений даром бачити ангелів і демонів, що набувають людського вигляду. Герой відчайдушно втомлений такою ношею і вже давно бажає просто померти та знайти спокій. Але щоразу, потрапляючи по той бік, він знову опиняється в живих. Усьому виною зобов’язання перед світом, адже завдяки своєму дарунку Костянтин може регулювати баланс світла та темряви у світі людей.

Не пропустіть кінопоказ тижня ICTV у ці вихідні та приємного перегляду!

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