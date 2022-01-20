5 причин, чому варто подивитись фільм «Форпост». Прем’єра на ICTV

Цієї суботи о 21:25 на ICTV покажуть військовий бойовик «Форпост». Розповідаємо, чому варто звернути увагу на цей недооцінений фільм 2020 року.

Цікавий акторський склад

Головні ролі в бойовику дісталися знаменитому голлівудському актору Орландо Блуму та синам кіногероїв «вісімдесятих» Клінта Іствуда і Мела Гібсона – Скотту Іствуду і Майло Гібсону. Погодьтеся, цікаво подивитись, як продовжують акторський шлях своїх батьків останні два. Ну а щодо професіоналізму Орландо Блума сумніватися не слід. Цей актор уже давно полюбився глядачам завдяки двом своїм культовим ролям – Леголаса у трилогіях «Володар перснів» та «Хоббіт», а також Вілла Тернера у «Піратах Карибського моря».

Сюжет заснований на реальних подіях

Фільм оповідає історію бою американських військових з афганським угрупуванням талібів. Дія сюжету розгортається у 2009 році, у розпал нападу терористів на американську базу. 54 солдати змушені протистояти групі бойовиків чисельністю близько 400 людей. Їхній бій тривав протягом 12 годин, а авторам фільму вдалося чи не похвилинно відтворити події, які відбувалися того героїчного дня.

У знімальній команді є реальні солдати

Серед тих, хто працював над фільмом, можна зустріти реальних солдатів, що брали участь у битві. Серед них Тай Майкл Картер – він був присутній під час битви в Афганістані, а згодом став учасником знімальної команди як військовий консультант та співпродюсер. Крім нього, епізодичні ролі отримали солдати Стоні Портіс, Крістофер Кордова, Даніель Родрігес і Генрі Х’юз.

Кіно зняли за книгою

«Форпост» є екранізацією однойменної книги Джейка Таппера. Автор не раз говорив, що у творі, що він намагався максимально наблизити свою розповідь до реальних подій. Він згадує у сюжеті більшість ветеранів, які після битви отримали нагороди «Золота зірка». Джейк Таппер каже, що сім’ї героїв битви висловили йому подяку за те, що їхніх близьких згадали у творі. Імена цих же людей фігурують і у фільмі.

Фільм отримав високі оцінки глядачів

«Форпост» побачив світ у 2020 році, у розпал пандемії. Через це увага до цього цікавого фільму була практично нівельована. Проте в онлайні його помітили та встигли полюбити. Так, кіно стало найпопулярнішим з прокату в iTunes Store та FandangoNow. Крім того, це найкращий дебютний фільм в історії Screen Media.

Не пропустіть прем’єру фільму «Форпост» у суботу о 21:25 на ICTV!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.