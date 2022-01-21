Военные, зомби и священники. Чего ждать от кинопоказа недели на ICTV

В эти выходные зрителей ждут фильмы «Наемник», «Форпост», «Повелитель бури», «Мировая война Z» и «Константин. Властелин тьмы». Читайте материал о каждом из них.

Наемник (2017)

Кинопоказ недели стартует в субботу в 19:10 и открывает его фильм «Наемник». Кино повествует историю тайного наемника ЦРУ, который опустошен потерей своей девушки из-за теракта. Разведка назначает ему обучение по предотвращению терроризма. Вместе со старшим товарищем главный герой начинает расследование ряда, кажущихся на первый взгляд, случайных событий. В ходе работы оперативники понимают, что все эти дела взаимосвязаны. Теперь им предстоит остановить человека, намеренного развязать Третью Мировую войну.

Форпост (2020)

Следующим фильмом кинопоказа станет «Форпост». Его трансляция начнется в субботу в 21:25. Кино основано на реальных событиях и снято по одноименной книге. Оно повествует историю о героическом сражении 54 американских солдат с 400 талибами, которое произошло в 2009 году. Подробнее о фильме мы писали в материале «5 причин посмотреть фильм «Форпост» — читайте статью по ссылке.

Повелитель бури (2008)

Военную драму «Повелитель бури» покажут на ICTV в субботу в 23:45. Фильм рассказывает историю члена элитного отряда, сапер-подрывника Джеймса, который на американской стороне сражается в Ираке. Его отношение к войне очень противоречиво, так как он воспринимает все происходящее с ним, как игру или квест, будто не замечая происходящих вокруг ужасов. Все самые сокровенные чувства он прячет глубоко-глубоко на дне души и никогда не достает их на свет. Такое отношение во много определяет его судьбу.

Мировая война Z (2013)

Кинопоказ продолжается с фильма «Мировая война Z» в воскресенье в 20:55. По его сюжету в мире внезапно вспыхивает зомби-апокалипсис. В центре повествования бывший сотрудник ООН, в исполнении Бреда Питта. Однажды он, отправившись в город по своим делам, обнаруживает, что люди вокруг стали сходить с ума, кусать друг друга и превращаться в ходячих мертвецов. Едва избежав гибели, он отправляет жену и дочь в безопасное место на корабль, а сам принимается за расследование того, что стало началом эпидемии.

Константин. Повелитель тьмы (2005)

Завершается показ этой недели фильмом «Константин. Повелитель тьмы», который покажут в воскресенье в 23:05. Эта картина расскажет историю о человеке по имени Константин, который наделен даром видеть ангелов и демонов, принимающих человеческий облик. Герой отчаянно утомлен такой ношей и уже давно желает просто умереть и обрести покой. Но всякий раз, попадая по ту сторону, он снова оказывается в живых. Всему виной обязательства перед миром, ведь благодаря своему дару Константин может регулировать баланс света и тьмы в мире людей.

Не пропустите кинопоказ недели ICTV в эти выходные и приятного просмотра!

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