Віддані друзі чи підступні вороги: Найкращі фільми про роботів

Цього четверга в 23: 20 на телеканалі ICTV відбудеться показ фільму «Робокоп». Давайте разом пригадаємо, яке ще відоме кіно про роботів ми знаємо!

Робот на ім’я Чаппі (2015)

Американський фільм розповідає історію з Південно-Африканської республіки. Дія розгортається в недалекому майбутньому, де в столиці країни місті Йоганнесбурзі через підвищення рівня злочинності, уряд створив загін роботів-поліцейських. Розробник технології, бажаючи піти далі, вирішує наділити свої створіння свідомістю. Він експериментує зі своїм першим зразком. Але от невдача, тільки-но завантаживши нове забезпечення в робота, розробник зі своїм творінням потрапляє в руки гангстерів, що мають намір використовувати такий цінний софт в своїх аж ніяк не благих цілях.

Я, робот (2004)

Один з кращих фільмів Уілла Сміта, який подарував світу кіно з глибокою філософською проблематикою. Дія фільму розвивається в 2035 році, коли роботи стали не дивиною, а буденністю. Людство із задоволенням використовує технології прогресу, не замислюючись про зворотній бік питання. Однак не головний герой. Він – один з тих небагатьох, хто помічає в лиці ідеальної технології – небезпеку. Будучи детективом, він розслідує вбивство свого давнього друга, знаходячи все більше і більше лячних подробиць його загибелі.

Термінатор (1984)

Один з найяскравіших фільмів «вісімдесятих». До слова, нещодавно ми розповіли про найбільш культові бойовики тих років, докладніше читайте в матеріалі за посиланням. «Термінатор» – один з найбільш легендарних фільмів за всю історію кінематографа, який породив не один десяток не менш легендарних фраз. Оригінальний фільм 84-го року став батьком цілої франшизи, яка без зупинки продовжує розвиватися навіть в наші дні.

З машини (2014)

Неоднозначний і непростий для сприйняття фільм, який піднімає питання не тільки гуманності використання штучного інтелекту, але також розкриває тематику – «творець-твір». За його сюжетом головний герой вирушає провести тиждень у свого начальника будинку в горах Швейцарії. Прибувши на місце, він дізнається, що стане учасником експерименту, в ході якого йому необхідно буде взаємодіяти з роботом Авой протягом тижня. За підсумком випробування, виявиться, що в робота теж можна закохатися.

Робокоп (2014)

Ремейк культового фільму кінця минулого століття побачив світ в 2014 році. У вісімдесятих цей фільм надихнув багато юниих умів відправитися на службу в правоохоронні органи. За сюжетом головний герой отримує травми несумісні з життям. Його керівництво приймає рішення повернути співробітника до життя, перетворивши його на кіборга. Герой виживає і отримує в розпорядження не тільки нові сили, а й нові проблеми, пов’язані з ними…

Не пропустіть фільм «Робокоп» цього четверга о 23:20 на телеканалі ICTV!

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