Могутні м’язи і міцні горішки: ТОП-5 легендарних бойовиків «вісімдесятих»

Цієї середи о 23:30 на телеканалі ICTV відбудеться показ американського бойовика «Без компромісів» з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі. Ми пропонуємо читачам згадати більше знакових екшен-фільмів «вісімдесятих».

Міцний горішок (1988)

Є відчуття, що франшиза, яка подарувала Брюсу Віллісу таке впізнаване прізвисько, взагалі не закінчується. Завдяки успіху найпершої картини серії, випущеної ще в 1988 році, глядачі змогли побачити цілих чотири фільми серії, крайній з яких побачив світ в 2013 році. Перший «Міцний горішок» став знаковим фільмом для кінематографа того часу, і особливо – для такого жанру, як бойовик. Саме з нього почалася ера більш-менш осмислених екшенів, де герой для боротьби з ворогом використовує кмітливість, а не тільки грубу силу, і де антагоністи – підступні, а не просто стріляють навмання.

Обладунки Бога (1986)

«Вісімдесяті» – час, коли прославився один з найвідоміших азіатських акторів Джекі Чан. Він настільки легендарний, що своєю грою створив особливий піджанр бойовиків, який так і називається «фільми Джекі Чана». Однією з перших знакових картин, що подарували йому славу стало кіно «Обладунки Бога». У ньому він зіграв роль авантюрного шукача пригод, який краде цінні артефакти і перепродає їх на аукціонах. Однією з таких реліквій стає меч, що за легендою є частиною стародавніх Обладунків Бога.

Хижак (1987)

Один з найвідоміших фільмів «вісімдесятих». У картині з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі ідеально продемонстровано дві сторони полювання. З одного боку – жертва, інстинкти якої підказують, що за нею невпинно ведеться стеження. З іншого – мисливець, який задіює всю свою природу, щоб відчути здобич і вирахувати вірний момент для нападу. Фільм «Хижак» став однією з найбільш пам’ятних картин того часу, що до цих пір часто згадується в масовій культурі.

Смертельна зброя (1989)

Ще один культовий фільм, який вперше об’єднав в собі два тепер часто невід’ємні один від одного жанри – комедія і екшен. Картина з Мелом Гібсоном і Денні Гловером стала першим фільмом нового жанру, слідом за яким з’явилися вже такі улюблені нами «Година пік», «Танго і Кеш», «Погані хлопці» і тд. У фільмі розповідається історія про двох поліцейських, що дуже сильно відрізняються одного від одного, але при цьому вимушені співпрацювати заради однієї мети.

Без компромісів (1986)

Ще один фільм з Арнольдом Шварценеггером у головній ролі, який став еталонною картиною для опису стилю бойовиків «вісімдесятих». За його сюжетом колишній співробітник ФБР, якого звільнили через занадто суворе ставлення до підозрюваних, живе в невеликому містечку тихим життям. Одного разу до нього звертається старий приятель з проханням помститися ватажкові банди гангстерів, які вбили його сина. Так герой стає на небезпечний шлях помсти, не підозрюючи про те, що чекає на нього в фіналі.

Не пропустіть показ фільму «Без компромісів» цієї середи о 23:30 на телеканалі ICTV!

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