Преданные друзья или коварные враги: Лучшие фильмы о роботах

В этот четверг в 23: 20 на телеканале ICTV состоится показ фильма «Робокоп». Давайте вместе вспомним, какое еще известное кино о роботах мы знаем!

Робот по имени Чаппи (2015)

Американский фильм рассказывает историю прямиком из Южно-Африканской республики. Действие разворачивается в недалеком будущем, где в столице страны городе Йоханнесбурге из-за повышения уровня преступности, правительство создало отряд роботов-полицейских. Разработчик технологии, желая пойти дальше, решает наделить свои создания сознанием. Он экспериментирует со своим первым образцом. Но вот незадача, едва загрузив новое обеспечение в робота, разработчик со своим творением попадает в руки гангстеров, намеренных использовать такой ценный софт в своих отнюдь не благих целях.

Я, робот (2004)

Один из лучших фильмов Уилла Смита, подаривший миру кино с глубокой философской проблематикой. Действие фильма развивается в 2035 году, когда роботы стали не диковинкой, а обыденностью. Человечество с удовольствие использует технологии прогресса, не задумываясь об обратной стороне вопроса. Однако не главный герой. Он — один из тех немногих, кто замечает в лице идеальной технологии опасность. Будучи детективом, он расследует убийство своего давнего друга, находя все более и более пугающие подробности его гибели.

Терминатор (1984)

Один из самых ярких и запоминающихся фильмов «восьмидесятых». К слову, недавно мы рассказали о самых культовых боевиках тех лет, подробнее читайте в материале по ссылке. «Терминатор» — один из самых легендарных фильмов за всю историю кинематографа, который породил не один десяток не менее легендарных фраз. Оригинальный фильм 84-го года стал родителем целой франшизы, которая без остановки продолжает развиваться даже в наши дни.

Из машины (2014)

Неоднозначный и непростой для восприятия фильм, который поднимает вопрос не только гуманности использования искусственного интеллекта, но также раскрывает тематику — «творец-произведение». По его сюжету главный герой отправляется провести неделю у своего начальника дома в горах Швейцарии. Прибыв на место, он узнает, что станет участником эксперимента, в ходе которого ему необходимо будет взаимодействовать с роботом Авой. По итогу испытания, окажется, что в робота тоже можно влюбиться…

Робокоп (2014)

Ремейк культового фильма конца прошлого века увидел свет в 2014 году. В восьмидесятых этот фильм вдохновил многие юные отправиться на службу в правоохранительные органы. По сюжету главный герой получает травмы несовместимые с жизнью. Его руководство принимает решение вернуть сотрудника к жизни, превратив его в киборга. Герой выживает и получает в распоряжение не только новые силы, но и новые проблемы, связанные с ними…

Не пропустите фильм «Робокоп» в этот четверг в 23:20 на телеканале ICTV!

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