Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Смертельные гонки: все о серии фильмов. Кино на ICTV / 03.06.2020 17:25
03.06.2020 17:25
Поделиться

Смертельные гонки: все о серии фильмов. Кино на ICTV


Неделю экстремального вождения завершит уикенд Смертельных гонок на ICTV: три фильма культовой серии в субботу с 19:10 и в воскресенье днем ​​и ночью. Мы собрали самое интересное о франшизе.

Смертельные гонки – франшиза, посвященная фантастическим соревнованиям на автомобилях, где важно не только пересечь финишную прямую, но и физически уничтожить своих конкурентов. Зрелищные соревнования, грубые гонщики и их сексуальные штурманы, кровавые ловушки организаторов и взрывные спецэффекты – главные фишки серии фильмов. Кино на ICTV расскажет о культовой трилогии и еще три малоизвестных части франшизы.

В “Смертельных гонках” сыграли такие известные актеры как Джейсон Стэтхэм ( “Перевозчик”, “Механик”, “Адреналин” и другие), Сильвестр Сталлоне ( “Рокки”, “Рэмбо”, “Неудержимые” и другие), Дэнни Трехо (“Мачете”, “Однажды в Мексике”), Шон Бин (“Властелин Колец”, “Сокровище нации”), Тайриз Гибсон (“Форсаж”, “Трансформеры”), Дэвид Кэррадайн (“Убить Билла”, “Птичка на проводе” ), Люк Госс (“Хеллбой-2: Золотая армия”, “Блэйд-2”), Дэнни Гловер ( “Смертельное оружие”, “Пила”, “2012”), Малкольм Макдауэлл ( “Заводной апельсин”, “Вампирша”) , Ману Беннетт ( “Хоббит”, “Морской пехотинец”), Винг Рэймс ( “Миссия невыполнима”, “Криминальное чтиво”, “Стражи Галактики. Часть 2”).

Серия пока включает в себя 6 фильмов, первый из которых был снят в 1975-м году, а последний – в 2018-м. За выпуск всех фильмов отвечал Роджер Корман, оскароносный продюсер боевиков.

Все фильмы серии “Смертельные гонки” в порядке выхода в прокат:

1975 – Смертельные гонки 2000

2008 – Смертельные гонки

2010 – Смертельные гонки-2

2012 – Смертельные гонки-3

2017 – Смертельные гонки 2050

2018 – Смертельные гонки-4

Все фильмы серии “Смертельные гонки” в порядке хронологии сюжета:

Смертельные гонки-2

Смертельные гонки-3

Смертельные гонки

Смертельные гонки-4

Отдельно от событий:

Смертельные гонки 2000

Смертельные гонки 2050

Также по теме: ТОП-10 лучших фильмов месяца. Кино на ICTV Кино на ICTV: лучшие фильмы с 1 по 7 июня Сильвестр Сталлоне:все про культового актера. Кино на ICTV

О чем фильм Смертельные гонки 2000 (1975)?

Начало серии было положено в 1975-м году фантастическим боевиком “Смертельные гонки 2000”, где главные роли сыграли Дэвид Кэррадайн и Сильвестр Сталлоне.

По сюжету в 2000 году Америка лежит в руинах после глобального экономического кризиса. Соединенными Штатами правит безжалостный диктатор – Президент, который ради своего удовольствия устраивает кровавые соревнования на автомобилях. “Смертельные гонки” – погоня между участниками по Америке с востока на запад, от одного океана до другого. По прихоти Президента, победителем станет тот, кто не только приедет первым, но и уничтожит как можно больше гражданского населения дорогой до финиша. Чемпион гонки получит шанс на личную встречу с диктатором. Именно это обстоятельство привлекает повстанцев, которые давно ищут возможности убить Президента. Поэтому они решают подменить фаворита гонки – Франкенштейна…

О чем фильм Смертельные гонки (2008)?

Оригинальный фильм 1975 года лег в основу сюжета нового фильма. Режиссером выступил Пол В.С. Андерсон – автор серии фильмов “Обитель зла”, “Мортал Комбат” и “Чужой против Хищника”. Главные роли в фильме исполнили культовый Джейсон Стейтем и звезда серии “Форсаж” Тайриз Гибсон.

В фильме показано недалекое будущее, где на фоне экономического кризиса и всплеска преступности в США тюрьмы перешли в управление частных компаний и стали самостоятельно зарабатывать деньги. Одно из таких заведений под названием “Терминал” принадлежит медиакомпании, которая устраивает среди заключенных кровавое реалити-шоу “Смертельные гонки”. Участники соревнуются на трассе внутри тюрьмы, могут использовать разнообразное оружие и убивать соперников. Пять побед в гонках дают возможность чемпиону выйти на свободу.

Сюжет разворачивается вокруг талантливого бывшего гонщика, которого обвиняют в убийстве собственной семьи и отправляют в “Терминал”. Там ему придется надеть маску Франкенштейна, легендарного участника “Смертельных гонок”, и принять участие в кровавых соревнованиях.

О чем фильм Смертельные гонки-2 (2010)?

Смертельные гонки-2 (2010) – это продолжение франшизы и приквел фильма с Джейсоном Стейтемом, в котором рассказывают историю Франкенштейна и появления первых гонок. Сценаристом выступил режиссер предыдущей ленты Пол В.С. Андерсон, который вместе с Роджером Корманом стал продюсером кино. В фильме снялись Люк Госс, Шон Бин, Винг Рэймс и Дэнни Трехо.

Главный герой – водитель, который попадает в тюрьму “Терминал” после неудачного ограбления банка. Он вынужден принять участие в “Смертельной битве” – кровавых поединках между заключенными, которые вживую транслируются по телевидению. Но продюсеры шоу решают поднять рейтинги и начинают новые соревнования – на автомобилях. Так начинается история “Смертельных гонок”, в кровавых виражах которых появится Франкенштейн.

О чем фильм Смертельные гонки-3 (2012)?

Смертельные гонки-3 – это сиквел к предыдущей ленте франшизы, созданный той же командой: сценарист и продюсер – Пол В.С. Андерсон, продюсер Роджер Корман, в главных ролях – Люк Госс, Винг Рэймс и Дэнни Трехо.

“Смертельные гонки” становятся шоу со всемирной аудиторией. Именно поэтому медиакомпанию, которая контролирует “Терминал”, выкупает эксцентричный миллионер Найлз Йорк. Он переносит кровавые соревнования в Южную Африку, вводит новые, еще более жесткие правила и пытается запугать и сломать Франкенштейна. Но пока Йорк готовит новые ловушки для гонщиков, участники тоже готовят смертельную ловушку для миллионера-маньяка.

О чем фильм Смертельные гонки 2050 (2017)?

Смертельные гонки 2050 – это комедийный экшен от Роджера Кормана, который прямо не касается вселенной франшизы, начатой ​​2008 года. Этот фильм – прямой римейк самой первой ленты “Смертельные гонки 2000” с Дэвидом Кэрредайном и Сильвестром Сталлоне. Главные роли исполнили Малкольм Макдауэлл и Ману Беннетт, который сыграл Франкенштейна.

Сюжет фильма повторяет историю “Смертельных гонок 2000”. Соединенные Штаты, 2050 год. Безработица, диктатура и жестокие нравы царят в стране. “Смертельные гонки” – шанс для различных участников достичь хоть чего-нибудь в этом мире. Каждому гонщику в течение соревнований начисляются баллы, в частности – за сбитых и уничтоженных пешеходов и соперников. Кто победит в этой жестокой игре?

О чем фильм Смертельные гонки-4 (2018)?

Смертельные гонки-4 – долгожданное продолжение франшизы и первый сиквел оригинального фильма 2008 года с Джейсоном Стейтемом. Фильм снят режиссером лент Снайпер (Снайпер-5: Наследие и Снайпер-6: Призрачный стрелок) Доном Майклом Полом по сценарию Пола В.С. Андерсона, продюсером традиционно выступил Роджер Корман. Главные роли исполнили звезда сериалов “Ходячие мертвецы” и “Бесстыжие” Зак Макгоун, Дэнни Трехо и Дэнни Гловер.

Беспорядок в Америке, который зрители видели в предыдущих фильмах, становится повсеместным. Анархия начинает господствовать не только в городах, но и в тюрьмах. “Терминал” фактически контролируют сами зэки, которые регулярно проводят “Смертельные гонки”. Однако призом чемпиону становится уже не свобода, а несколько более ценное – возможность стать новым Франкенштейном, королем тюрьмы и ее диктатором. Однако медиакомпания вынашивает планы по восстановлению своего контроля над “Терминалом” и поэтому направляет туда под видом заключенного своего подготовленного агента …

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Усе про фільм
03.06.2020 17:25



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати