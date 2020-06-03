Смертельные гонки: все о серии фильмов. Кино на ICTV

Неделю экстремального вождения завершит уикенд Смертельных гонок на ICTV: три фильма культовой серии в субботу с 19:10 и в воскресенье днем ​​и ночью. Мы собрали самое интересное о франшизе.

Смертельные гонки – франшиза, посвященная фантастическим соревнованиям на автомобилях, где важно не только пересечь финишную прямую, но и физически уничтожить своих конкурентов. Зрелищные соревнования, грубые гонщики и их сексуальные штурманы, кровавые ловушки организаторов и взрывные спецэффекты – главные фишки серии фильмов. Кино на ICTV расскажет о культовой трилогии и еще три малоизвестных части франшизы.

В “Смертельных гонках” сыграли такие известные актеры как Джейсон Стэтхэм ( “Перевозчик”, “Механик”, “Адреналин” и другие), Сильвестр Сталлоне ( “Рокки”, “Рэмбо”, “Неудержимые” и другие), Дэнни Трехо (“Мачете”, “Однажды в Мексике”), Шон Бин (“Властелин Колец”, “Сокровище нации”), Тайриз Гибсон (“Форсаж”, “Трансформеры”), Дэвид Кэррадайн (“Убить Билла”, “Птичка на проводе” ), Люк Госс (“Хеллбой-2: Золотая армия”, “Блэйд-2”), Дэнни Гловер ( “Смертельное оружие”, “Пила”, “2012”), Малкольм Макдауэлл ( “Заводной апельсин”, “Вампирша”) , Ману Беннетт ( “Хоббит”, “Морской пехотинец”), Винг Рэймс ( “Миссия невыполнима”, “Криминальное чтиво”, “Стражи Галактики. Часть 2”).

Серия пока включает в себя 6 фильмов, первый из которых был снят в 1975-м году, а последний – в 2018-м. За выпуск всех фильмов отвечал Роджер Корман, оскароносный продюсер боевиков.

Все фильмы серии “Смертельные гонки” в порядке выхода в прокат:

1975 – Смертельные гонки 2000

2008 – Смертельные гонки

2010 – Смертельные гонки-2

2012 – Смертельные гонки-3

2017 – Смертельные гонки 2050

2018 – Смертельные гонки-4

Все фильмы серии “Смертельные гонки” в порядке хронологии сюжета:

Смертельные гонки-2

Смертельные гонки-3

Смертельные гонки

Смертельные гонки-4

Отдельно от событий:

Смертельные гонки 2000

Смертельные гонки 2050

О чем фильм Смертельные гонки 2000 (1975)?

Начало серии было положено в 1975-м году фантастическим боевиком “Смертельные гонки 2000”, где главные роли сыграли Дэвид Кэррадайн и Сильвестр Сталлоне.

По сюжету в 2000 году Америка лежит в руинах после глобального экономического кризиса. Соединенными Штатами правит безжалостный диктатор – Президент, который ради своего удовольствия устраивает кровавые соревнования на автомобилях. “Смертельные гонки” – погоня между участниками по Америке с востока на запад, от одного океана до другого. По прихоти Президента, победителем станет тот, кто не только приедет первым, но и уничтожит как можно больше гражданского населения дорогой до финиша. Чемпион гонки получит шанс на личную встречу с диктатором. Именно это обстоятельство привлекает повстанцев, которые давно ищут возможности убить Президента. Поэтому они решают подменить фаворита гонки – Франкенштейна…

О чем фильм Смертельные гонки (2008)?

Оригинальный фильм 1975 года лег в основу сюжета нового фильма. Режиссером выступил Пол В.С. Андерсон – автор серии фильмов “Обитель зла”, “Мортал Комбат” и “Чужой против Хищника”. Главные роли в фильме исполнили культовый Джейсон Стейтем и звезда серии “Форсаж” Тайриз Гибсон.

В фильме показано недалекое будущее, где на фоне экономического кризиса и всплеска преступности в США тюрьмы перешли в управление частных компаний и стали самостоятельно зарабатывать деньги. Одно из таких заведений под названием “Терминал” принадлежит медиакомпании, которая устраивает среди заключенных кровавое реалити-шоу “Смертельные гонки”. Участники соревнуются на трассе внутри тюрьмы, могут использовать разнообразное оружие и убивать соперников. Пять побед в гонках дают возможность чемпиону выйти на свободу.

Сюжет разворачивается вокруг талантливого бывшего гонщика, которого обвиняют в убийстве собственной семьи и отправляют в “Терминал”. Там ему придется надеть маску Франкенштейна, легендарного участника “Смертельных гонок”, и принять участие в кровавых соревнованиях.

О чем фильм Смертельные гонки-2 (2010)?

Смертельные гонки-2 (2010) – это продолжение франшизы и приквел фильма с Джейсоном Стейтемом, в котором рассказывают историю Франкенштейна и появления первых гонок. Сценаристом выступил режиссер предыдущей ленты Пол В.С. Андерсон, который вместе с Роджером Корманом стал продюсером кино. В фильме снялись Люк Госс, Шон Бин, Винг Рэймс и Дэнни Трехо.

Главный герой – водитель, который попадает в тюрьму “Терминал” после неудачного ограбления банка. Он вынужден принять участие в “Смертельной битве” – кровавых поединках между заключенными, которые вживую транслируются по телевидению. Но продюсеры шоу решают поднять рейтинги и начинают новые соревнования – на автомобилях. Так начинается история “Смертельных гонок”, в кровавых виражах которых появится Франкенштейн.

О чем фильм Смертельные гонки-3 (2012)?

Смертельные гонки-3 – это сиквел к предыдущей ленте франшизы, созданный той же командой: сценарист и продюсер – Пол В.С. Андерсон, продюсер Роджер Корман, в главных ролях – Люк Госс, Винг Рэймс и Дэнни Трехо.

“Смертельные гонки” становятся шоу со всемирной аудиторией. Именно поэтому медиакомпанию, которая контролирует “Терминал”, выкупает эксцентричный миллионер Найлз Йорк. Он переносит кровавые соревнования в Южную Африку, вводит новые, еще более жесткие правила и пытается запугать и сломать Франкенштейна. Но пока Йорк готовит новые ловушки для гонщиков, участники тоже готовят смертельную ловушку для миллионера-маньяка.

О чем фильм Смертельные гонки 2050 (2017)?

Смертельные гонки 2050 – это комедийный экшен от Роджера Кормана, который прямо не касается вселенной франшизы, начатой ​​2008 года. Этот фильм – прямой римейк самой первой ленты “Смертельные гонки 2000” с Дэвидом Кэрредайном и Сильвестром Сталлоне. Главные роли исполнили Малкольм Макдауэлл и Ману Беннетт, который сыграл Франкенштейна.

Сюжет фильма повторяет историю “Смертельных гонок 2000”. Соединенные Штаты, 2050 год. Безработица, диктатура и жестокие нравы царят в стране. “Смертельные гонки” – шанс для различных участников достичь хоть чего-нибудь в этом мире. Каждому гонщику в течение соревнований начисляются баллы, в частности – за сбитых и уничтоженных пешеходов и соперников. Кто победит в этой жестокой игре?

О чем фильм Смертельные гонки-4 (2018)?

Смертельные гонки-4 – долгожданное продолжение франшизы и первый сиквел оригинального фильма 2008 года с Джейсоном Стейтемом. Фильм снят режиссером лент Снайпер (Снайпер-5: Наследие и Снайпер-6: Призрачный стрелок) Доном Майклом Полом по сценарию Пола В.С. Андерсона, продюсером традиционно выступил Роджер Корман. Главные роли исполнили звезда сериалов “Ходячие мертвецы” и “Бесстыжие” Зак Макгоун, Дэнни Трехо и Дэнни Гловер.

Беспорядок в Америке, который зрители видели в предыдущих фильмах, становится повсеместным. Анархия начинает господствовать не только в городах, но и в тюрьмах. “Терминал” фактически контролируют сами зэки, которые регулярно проводят “Смертельные гонки”. Однако призом чемпиону становится уже не свобода, а несколько более ценное – возможность стать новым Франкенштейном, королем тюрьмы и ее диктатором. Однако медиакомпания вынашивает планы по восстановлению своего контроля над “Терминалом” и поэтому направляет туда под видом заключенного своего подготовленного агента …

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