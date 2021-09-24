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Головна / Ударна доза фантастики: Які фільми готує кінопоказ тижня на ICTV / 24.09.2021 13:16
24.09.2021 13:16
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Ударна доза фантастики: Які фільми готує кінопоказ тижня на ICTV

Ударна доза фантастики: Які фільми готує кінопоказ тижня на ICTV

Цими вихідними кінопоказ тижні ICTV готує телеглядачам добірку фантастичних фільмів: всі фільми серії «Джуманджі», «Гаттака», «Геошторм» і «Дум». Пропонуємо дізнатися більше про них в нашому матеріалі.

Джуманджі (2005 2017, 2019)

Всі три фільми популярної франшизи «Джуманджі» очікують на телеглядачів в цю суботу з 16:40. Показ стартує з картини 1995 року, яка оповідає історію про загадкову настільну гру «Джуманджі», що змінює реальність навколо тих, хто наважиться в неї зіграти. Далі відбудеться показ сіквела, що вийшов через 20 років після випуску оригінального фільму. На завершення – фільм 2019 року, де продовжиться історія, задана в попередньому фільмі. До речі, нещодавно ми розповіли все найцікавіше про серію фільмів «Джуманджі», переходьте на матеріал і дізнавайтеся нові факти про улюблену франшизу.

Кадр з фільму «Джуманджі: Новий рівень» 2019 року

Ґаттака (1997)

У суботу о 23:50 телеглядачі зможуть побачити науково-фантастичний фільм «Ґаттака» з Ітаном Хоуком, Джудом Лоу і Умою Турман в головних ролях. Картина оповідає історію про недалеке майбутнє, в якому сформувалося «ідеальне» суспільство, де кожна людина з’являється на світ з інкубатора з бездоганно запрограмованим генетичним кодом. Головний герой Вінсент народжується не так, як інші, а в любові і тому має статус «непридатного». Для того, щоб вижити в чудовому новому світі йому доводиться викрасти чужу особистість і весь час переховуватись від держави. Але довго так тривати не може.

Ума Турман і Ітан Хоук у фільмі «Гаттака»

Геошторм (2017)

Кінопоказ неділі стартує о 21:15 фільмом-катастрофою «Геошторм». Ця картина оповідає історію про те, як внаслідок змін клімату на планеті почав відбуватися ряд різних катаклізмів: урагани, пожежі, землетруси. Через це вченими був розроблений механізм контролю погодних умов під назвою «Голландець». Технологія представляє з себе мережу супутників, кожен з яких контролює свій світовий регіон: Аляску, Сахару, Гімалаї і тд. Але, як відомо, техніку можна легко зламати…

Кадр з фільму «Геошторм»

Дум (2005)

Завершиться кінопоказ вихідних фільмом «Дум» у неділю о 23:35. Ця картина була знята за мотивами однойменної гри-шутера. Сюжет переносить глядача в 2145 рік, де загін бійців відправляється в генетичну лабораторію на Марсі, звідки надійшов сигнал SOS. По прибуттю на Червону планету, бійці зустрічають натовп мутантів, яких необхідно терміново знищити, поки вони не дісталися до Землі.

Дуэйн Джонсон в фильме «Дум»

Не пропустіть кінопоказ тижня на ICTV в цю суботу та неділю!

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Теги: Анонс кіно, Кінопоказ тижня
24.09.2021 13:16



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