Ударна доза фантастики: Які фільми готує кінопоказ тижня на ICTV

Цими вихідними кінопоказ тижні ICTV готує телеглядачам добірку фантастичних фільмів: всі фільми серії «Джуманджі», «Гаттака», «Геошторм» і «Дум». Пропонуємо дізнатися більше про них в нашому матеріалі.

Джуманджі (2005 2017, 2019)

Всі три фільми популярної франшизи «Джуманджі» очікують на телеглядачів в цю суботу з 16:40. Показ стартує з картини 1995 року, яка оповідає історію про загадкову настільну гру «Джуманджі», що змінює реальність навколо тих, хто наважиться в неї зіграти. Далі відбудеться показ сіквела, що вийшов через 20 років після випуску оригінального фільму. На завершення – фільм 2019 року, де продовжиться історія, задана в попередньому фільмі. До речі, нещодавно ми розповіли все найцікавіше про серію фільмів «Джуманджі», переходьте на матеріал і дізнавайтеся нові факти про улюблену франшизу.

Ґаттака (1997)

У суботу о 23:50 телеглядачі зможуть побачити науково-фантастичний фільм «Ґаттака» з Ітаном Хоуком, Джудом Лоу і Умою Турман в головних ролях. Картина оповідає історію про недалеке майбутнє, в якому сформувалося «ідеальне» суспільство, де кожна людина з’являється на світ з інкубатора з бездоганно запрограмованим генетичним кодом. Головний герой Вінсент народжується не так, як інші, а в любові і тому має статус «непридатного». Для того, щоб вижити в чудовому новому світі йому доводиться викрасти чужу особистість і весь час переховуватись від держави. Але довго так тривати не може.

Геошторм (2017)

Кінопоказ неділі стартує о 21:15 фільмом-катастрофою «Геошторм». Ця картина оповідає історію про те, як внаслідок змін клімату на планеті почав відбуватися ряд різних катаклізмів: урагани, пожежі, землетруси. Через це вченими був розроблений механізм контролю погодних умов під назвою «Голландець». Технологія представляє з себе мережу супутників, кожен з яких контролює свій світовий регіон: Аляску, Сахару, Гімалаї і тд. Але, як відомо, техніку можна легко зламати…

Дум (2005)

Завершиться кінопоказ вихідних фільмом «Дум» у неділю о 23:35. Ця картина була знята за мотивами однойменної гри-шутера. Сюжет переносить глядача в 2145 рік, де загін бійців відправляється в генетичну лабораторію на Марсі, звідки надійшов сигнал SOS. По прибуттю на Червону планету, бійці зустрічають натовп мутантів, яких необхідно терміново знищити, поки вони не дісталися до Землі.

Не пропустіть кінопоказ тижня на ICTV в цю суботу та неділю!

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