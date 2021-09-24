Ударная доза фантастики: Какие фильмы готовит кинопоказ недели на ICTV

На этих выходных кинопоказ недели ICTV готовит телезрителям подборку фантастических фильмов: все фильмы серии «Джуманджи», «Гаттака», «Геошторм» и «Дум». Предлагаем узнать больше о них в нашем материале.

Джуманджи (2005, 2017, 2019)

Целых три фильма популярной франшизы «Джуманджи» ожидают телезрителей в эту субботу с 16:40. Показ стартует с картины 1995 года, которая повествует историю о загадочной настольной игре «Джуманджи», которая изменяет реальность вокруг тех, кто решится в нее сыграть. Далее состоится показ сиквела, вышедшего спустя 20 лет после выпуска оригинального фильма, а завершится фильмом 2019 года, где продолжится история, заданная в предыдущем фильме. Кстати, недавно мы рассказали все самое интересное про серию фильмов «Джуманджи», переходите на материал и узнавайте новые факты про любимую франшизу.

Гаттака (1997)

В субботу в 23:50 телезрители смогут увидеть научно-фантастический фильм «Гаттака» с Итаном Хоуком, Джудом Лоу и Умой Турман в главных ролях. Картина повествует историю о недалеком будущем, в котором сформировалось «идеальное» общество, где каждый человек рождается из инкубатора с безупречно запрограммированным генетическим кодом. Главный герой Винсент рождается не так, как остальные, а в любви и потому имеет статус «непригодного». Для того, чтобы выжить в дивном новом мире ему приходится заполучить себе другую личность и скрываться от государства. Но долго так продолжаться не может.

Геошторм (2017)

Кинопоказ воскресенья стартует в 21:15 фильмом-катастрофой «Геошторм». Эта картина повествует историю о том, как вследствие изменений климата на планете начал происходить ряд различных катаклизмов: ураганы, пожары, землетрясения. Из-за этого учеными был разработан механизм контроля погодных условий под названием «Голландец». Технология представляет из себя сеть спутников, каждый из которых контролирует свой мировой регион: Аляску, Сахару, Гималаи и тд. Но, как известно, технику можно легко взломать и сломать…

Дум (2005)

Завершится кинопоказ выходных фильмом «Дум» в воскресенье в 23:35. Эта картина была снята по мотивам одноименной игры-шутера. Сюжет переносит зрителя в 2145 год, где отряд бойцов отправляется в генетическую лабораторию на Марсе, откуда поступил сигнал бедствия. По прибытию на Красную планету, бойцы обнаруживают толпы мутантов, которых необходимо срочно истребить, пока они не добрались до Земли.

Не пропустите кинопоказ недели на ICTV в эту субботу и воскресенье!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.