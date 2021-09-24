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Главная / Ударная доза фантастики: Какие фильмы готовит кинопоказ недели на ICTV / 24.09.2021 13:16
24.09.2021 13:16
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Ударная доза фантастики: Какие фильмы готовит кинопоказ недели на ICTV

Ударная доза фантастики: Какие фильмы готовит кинопоказ недели на ICTV

На этих выходных кинопоказ недели ICTV готовит телезрителям подборку фантастических фильмов: все фильмы серии «Джуманджи», «Гаттака», «Геошторм» и «Дум». Предлагаем узнать больше о них в нашем материале. 

Джуманджи (2005, 2017, 2019)

Целых три фильма популярной франшизы «Джуманджи» ожидают телезрителей в эту субботу с 16:40. Показ стартует с картины 1995 года, которая повествует историю о загадочной настольной игре «Джуманджи», которая изменяет реальность вокруг тех, кто решится в нее сыграть. Далее состоится показ сиквела, вышедшего спустя 20 лет после выпуска оригинального фильма, а завершится фильмом 2019 года, где продолжится история, заданная в предыдущем фильме. Кстати, недавно мы рассказали все самое интересное про серию фильмов «Джуманджи», переходите на материал и узнавайте новые факты про любимую франшизу.

Кадр из фильма «Джуманджи: Новый уровень» 2019 года

Гаттака (1997)

В субботу в 23:50 телезрители смогут увидеть научно-фантастический фильм «Гаттака» с Итаном Хоуком, Джудом Лоу и Умой Турман в главных ролях. Картина повествует историю о недалеком будущем, в котором сформировалось «идеальное» общество, где каждый человек рождается из инкубатора с безупречно запрограммированным генетическим кодом. Главный герой Винсент рождается не так, как остальные, а в любви и потому имеет статус «непригодного». Для того, чтобы выжить в дивном новом мире ему приходится заполучить себе другую личность и скрываться от государства. Но долго так продолжаться не может.

Ума Турман и Итан Хоук в фильме «Гаттака»

Геошторм (2017)

Кинопоказ воскресенья стартует в 21:15 фильмом-катастрофой «Геошторм». Эта картина повествует историю о том, как вследствие изменений климата на планете начал происходить ряд различных катаклизмов: ураганы, пожары, землетрясения. Из-за этого учеными был разработан механизм контроля погодных условий под названием «Голландец». Технология представляет из себя сеть спутников, каждый из которых контролирует свой мировой регион: Аляску, Сахару, Гималаи и тд. Но, как известно, технику можно легко взломать и сломать…

Кадр из фильма «Геошторм»

Дум (2005)

Завершится кинопоказ выходных фильмом «Дум» в воскресенье в 23:35. Эта картина была снята по мотивам одноименной игры-шутера. Сюжет переносит зрителя в 2145 год, где отряд бойцов отправляется в генетическую лабораторию на Марсе, откуда поступил сигнал бедствия. По прибытию на Красную планету, бойцы обнаруживают толпы мутантов, которых необходимо срочно истребить, пока они не добрались до Земли.

Дуэйн Джонсон в фильме «Дум»

Не пропустите кинопоказ недели на ICTV в эту субботу и воскресенье! 

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Теги: Анонс кино, Кінопоказ тижня
24.09.2021 13:16



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