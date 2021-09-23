Гра довжиною в десятиліття: Все найцікавіше про франшизу «Джуманджі»

Цієї суботи о 16:40, 19:10 і о 21:35 на телеканалі ICTV відбудеться показ фільмів «Джуманджі», «Джуманджі: Поклик джунглів» і «Джуманджі: Новий рівень». Пропонуємо дізнатися найцікавіше про сіквели популярного фільму 90-х.

У 1995 році світ вперше побачив фанстастичкно-пригодницький фільм «Джуманджі». Картина була знята за мотивами однойменного твору американського письменника Кріса Ван Оллсбурга. Це історія про загадкову настільну гру, яка затягує гравців не тільки в фігуральному, а й в самому що не є прямому сенсі. Ті, хто наважиться розпочати гру, опиняються в зовсім іншому світі і змушені боротися за життя. А ще Джуманджі «вміє» змінювати реальність навколо гравців. Фільм став настільки популярним і так сподобався глядачам, що згодом кіношники зняли ще кілька схожих картин, а також була випущена однойменна настільна гра.

Через роки історія отримала своє продовження. У 2017 році в прокат вийшов сіквел старого фільму 1995 року «Джуманджі: Поклик джунглів». У продовженні розповіді засвітилися популярні актори Дуейн Джонсон, Джек Блек, Кевін Харт і Карен Гіллан. У новому фільмі змінився не тільки акторський склад, але також трансформувалася і сама диявольська гра. Оскільки розповідь сиквела починається з 1996 року, коли у світі популярні не настолки, а відеоігри, «Джуманджі» стає касетою для консолі. Так вона затягує в гру підлітка Алекса, який через це пропадає з реальності на цілих 20 років. Далі розповідь переносить нас в наші дні, коли підлітки, що вимушені відбувати покарання, прибираючи в шкільному підвалі, знаходять касету, запускають її і також опиняються в загадковому світі «Джуманджі».

Дія фільму «Джуманджі: Новий рівень» (2019) продовжує історію чотирьох підлітків з попереднього фільму серії і розповідає про події три роки потому. Головний герой фільму не може виносити звичайне життя, після повних пригод днів в «Джуманджі». Він вирішується самостійно запустити гру і відправитися в нову пригоду, в той час, як його друзі не налаштовані його підтримати. Після такого його вчинку, інші герої фільму змушені відправитися слідом за своїм другом.

Факти, яких ви могли не знати про серію фільмів «Джуманджі»:

Фільм «Джуманджі: Поклик джунглів» присвячений пам’яті Робіна Вільямса, який виконав одну з головних ролей в оригінальній картині 1995 року. Акторка Карен Гіллан, яка зіграла Марту, зізналася, що є великою прихильницею фільму 1995 року. Так що їй дуже пощастило отримати роль у продовженні своєї улюбленої серії. Дуейн Джонсон зізнався, що дуже хотів зіграти роль, яка дісталася Джеку Блеку. У фільмі той зіграв красуню, яка в «Джуманджі» стала повненьким і неповоротким, але дуже розумним професором. За словами «Скелі» було дуже весело спостерігати, як його колега веселиться, граючи роль дівчини в чоловічому тілі. Обидва нові фільми з серії в основному знімалися на Гаваях, на острові Оаху. Держава забезпечувала максимальну підтримку в створенні кіно. В кадрі Дуейн Джонсон і Карен Гіллан зіграли закоханих одне в одного підлітків, які опинилися в тілах аватарів доктора Смолдера Брейвстоуна і найманки Рубі Раундхаус. Актори зізнавалися, що домогтися правдоподібності почуттів своїх екранних героїв їм допомогла дружба в реальному житті.

Дивіться три фільми серії «Джуманджі» в цю суботу з 16:40 на телеканалі ICTV.

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