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Головна / Гра довжиною в десятиліття: Все найцікавіше про франшизу «Джуманджі» / 23.09.2021 13:05
23.09.2021 13:05
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Гра довжиною в десятиліття: Все найцікавіше про франшизу «Джуманджі»

Гра довжиною в десятиліття: Все найцікавіше про франшизу «Джуманджі»

Цієї суботи о 16:40, 19:10 і о 21:35 на телеканалі ICTV відбудеться показ фільмів «Джуманджі», «Джуманджі: Поклик джунглів» і «Джуманджі: Новий рівень». Пропонуємо дізнатися найцікавіше про сіквели популярного фільму 90-х.

У 1995 році світ вперше побачив фанстастичкно-пригодницький фільм «Джуманджі». Картина була знята за мотивами однойменного твору американського письменника Кріса Ван Оллсбурга. Це історія про загадкову настільну гру, яка затягує гравців не тільки в фігуральному, а й в самому що не є прямому сенсі. Ті, хто наважиться розпочати гру, опиняються в зовсім іншому світі і змушені боротися за життя. А ще Джуманджі «вміє» змінювати реальність навколо гравців. Фільм став настільки популярним і так сподобався глядачам, що згодом кіношники зняли ще кілька схожих картин, а також була випущена однойменна настільна гра.

Через роки історія отримала своє продовження. У 2017 році в прокат вийшов сіквел старого фільму 1995 року «Джуманджі: Поклик джунглів». У продовженні розповіді засвітилися популярні актори Дуейн Джонсон, Джек Блек, Кевін Харт і Карен Гіллан. У новому фільмі змінився не тільки акторський склад, але також трансформувалася і сама диявольська гра. Оскільки розповідь сиквела починається з 1996 року, коли у світі популярні не настолки, а відеоігри, «Джуманджі» стає касетою для консолі. Так вона затягує в гру підлітка Алекса, який через це пропадає з реальності на цілих 20 років. Далі розповідь переносить нас в наші дні, коли підлітки, що вимушені відбувати покарання, прибираючи в шкільному підвалі, знаходять касету, запускають її і також опиняються в загадковому світі «Джуманджі».

Акторський склад фільму «Джуманджі: Поклик джунглів»

Дія фільму «Джуманджі: Новий рівень» (2019) продовжує історію чотирьох підлітків з попереднього фільму серії і розповідає про події три роки потому. Головний герой фільму не може виносити звичайне життя, після повних пригод днів в «Джуманджі». Він вирішується самостійно запустити гру і відправитися в нову пригоду, в той час, як його друзі не налаштовані його підтримати. Після такого його вчинку, інші герої фільму змушені відправитися слідом за своїм другом.

Кадр з фільму «Джуманджі: Новий рівень»

Факти, яких ви могли не знати про серію фільмів «Джуманджі»:

  1. Фільм «Джуманджі: Поклик джунглів» присвячений пам’яті Робіна Вільямса, який виконав одну з головних ролей в оригінальній картині 1995 року.
  2. Акторка Карен Гіллан, яка зіграла Марту, зізналася, що є великою прихильницею фільму 1995 року. Так що їй дуже пощастило отримати роль у продовженні своєї улюбленої серії.
  3. Дуейн Джонсон зізнався, що дуже хотів зіграти роль, яка дісталася Джеку Блеку. У фільмі той зіграв красуню, яка в «Джуманджі» стала повненьким і неповоротким, але дуже розумним професором. За словами «Скелі» було дуже весело спостерігати, як його колега веселиться, граючи роль дівчини в чоловічому тілі.

    Джек Блек в ролі Бетані (професора Шеллі Оберон)

  4. Обидва нові фільми з серії в основному знімалися на Гаваях, на острові Оаху. Держава забезпечувала максимальну підтримку в створенні кіно.
  5. В кадрі Дуейн Джонсон і Карен Гіллан зіграли закоханих одне в одного підлітків, які опинилися в тілах аватарів доктора Смолдера Брейвстоуна і найманки Рубі Раундхаус. Актори зізнавалися, що домогтися правдоподібності почуттів своїх екранних героїв їм допомогла дружба в реальному житті.

Дуейн Джонсон і Карен Гіллан дуркують в кадрі

Дивіться три фільми серії «Джуманджі» в цю суботу з 16:40 на телеканалі ICTV.

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Теги: Анонс кіно, Джуманджи Поклик джунглів, Кінопоказ тижня, кінопроказ ICTV
23.09.2021 13:05



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