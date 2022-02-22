Три фільми Квентіна Тарантіно на ICTV: пригоди з присмаком жорстокості

З вівторка по четвер на ICTV у рамках тижня оскароносних фільмів пройде показ трьох картин легендарного режисера Квентіна Тарантіно. Читайте більше про них у матеріалі.

Джанго вільний (2012)

Першим фільмом із режисерського плеча Тарантіно цього тижня стане «Джанго звільнений» (вівторок, 23:15). Сюжет оповідає історію темношкірого раба Джанго, господарем якого стає мисливець за головами під прикриттям дантиста Шульц. Він розшукав героя для того, аби той допоміг йому впізнати трьох убивць, які йому знайомі. Вони починають пошуки злочинців разом і незабаром дантист-мисливець розуміє, що Джанго дуже вмілий стрілець. Так вони стають справжніми партнерами, а Шульц обіцяє допомогти головному героєві знайти його дружину.

Мерзенна вісімка (2015)

Другим Тарантинівським фільмом тижня стане «Мерзенна вісімка» (середа, 23:15). Події цієї історії розгортаються приблизно водночас, як і «Джанго вільний» – за часів Громадянської війни США. У центрі сюжету знову мисливець за головами, який конвоює ув’язнену, щоб отримати за неї винагороду. Дорогою мандрівники зустрічають кількох інших вояжерів, а потім потрапляють у снігову бурю, що змушує їх зупинитися у придорожній лавці. Там вони знайомляться з ще кількома яскравими особистостями. Разом їм треба провести ніч серед зимової хурделиці і хто знає, чим це може обернутися.

Одного разу… У Голлівуді (2019)

Третім фільмом режисера цього тижня стане «Одного разу… У Голлівуді» (четвер, 23:15). Події картини розгортаються за часів «золотої епохи Голлівуду». Головний герой у виконанні Леонардо Ді Капріо грає роль колись популярного кіноактора, який тепер намагається повернути собі велич і пробивається на всілякі кастинги. Робить він це разом зі своїм дублером, якого зіграв Бред Пітт. Одного разу в будинок поруч із героями поселяється нова зірка кіно та заодно дружина впливового режисера. Але як відомо, удача завжди йде пліч-о-пліч з невезінням…

Не пропустіть три фільми Квентіна Тарантіно з вівторка по четвер на ICTV!

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