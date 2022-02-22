Три фильма Квентина Тарантино на ICTV: приключения с привкусом жестокости

Со вторника по четверг на ICTV в рамках недели оскароносных фильмов пройдет показ трех картин легендарного режиссера Квентина Тарантино. Читайте больше о них в материале.

Джанго освобожденный (2012)

Первым фильмом с режиссерского плеча Тарантино на этой неделе станет «Джанго освобожденный» (вторник, 23:15). Сюжет повествует историю темнокожего раба Джанго, хозяином которого становится охотник за головами под прикрытием дантиста — Шульц. Он разыскал героя для того, чтобы тот помог ему опознать троих убийц, которые ему знакомы. Они начинают поиски преступников вместе и вскоре дантист-охотник понимает, что Джанго очень умелый стрелок. Так они становятся настоящими партнерами, а Шульц обещает помочь главному герою найти его жену.

Омерзительная восьмерка (2015)

Вторым Тарантиновским фильмом недели станет «Омерзительная восьмерка» (среда, 23:15). События этой истории разворачиваются примерно в то же время, что и «Джанго освобожденный» — во времена Гражданской войны в США. В центре сюжета снова охотник за головами, который конвоирует заключенную, чтобы получить за нее вознаграждение. По дороге путники встречают нескольких других путешественников, а после попадают в снежную бурю, что заставляет их остановиться в придорожной лавке. Там они встречают еще нескольких ярких личностей. Вместе им предстоит провести ночь посреди зимней метели и кто знает, чем это может обернуться.

Однажды… В Голливуде (2019)

Третьим фильмом режиссера на этой неделе станет «Однажды… В Голливуде» (четверг, 23:15). Действия картины разворачиваются во времена «золотой эпохи Голливуда». Главный герой в исполнении Леонардо Ди Каприо играет роль некогда популярного киноактера, который теперь пытается вернуть себе было величие и пробивается на всевозможные кастинги. Делает он это вместе со своим дублером, которого сыграл Брэд Питт. Однажды в дом рядом с героями поселяется восходящая звезда кино и заодно жена влиятельного режиссера. Но как известно, удача всегда идет рука об руку с невезением…

Не пропустите три фильма Квентина Тарантино со вторника по четверг на ICTV!

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