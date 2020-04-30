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Головна / Травневі свята вдома: що подивитись на ICTV цими вихідними / 30.04.2020 16:06
30.04.2020 16:06
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Травневі свята вдома: що подивитись на ICTV цими вихідними


Попереду довгі святкові вихідні, які ми знову вимушені провести вдома. Та в цьому є свої переваги: разом з усією родиною у вас є чудова можливість подивитись ICTV! Телеканал пропонує своїм глядачам все те, без чого нереально уявити ідеальні вихідні вдома – багато гумору, крутих фільмів, захоплюючих серіалів та смачних рецептів!

А стартують святкові вихідні з першотравневого марафону гумору. З ранку і до самого вечора «дизелі» даруватимуть гарний настрій телеглядачам.

В п’ятницю, 1 травня, о 9:00 вмикайте комедійний серіал «Вижити за будь-яку ціну», в головних ролях з Вікторією Булітко та Олександром Бережком.

О 17:40 на вас чекає добірка найкращих жартів від «Дизель Шоу» за квітень. А вже о 20:10 – довгоочікувана прем’єра нового випуску!

Для всіх, хто втомився ламати голову над тим, чим би смачним і водночас простим та недорогим порадувати сім’ю – ведучий кулінарного шоу «Перше, друге та компот» Віктор Бронюк підготував декілька ідей.

В суботу, 2 травня, о 7:20 за переглядом «Перше, друге та компот» починайте записувати нові рецепти і планувати меню на весь день. І відразу о 8:10 чекайте прем’єру нового випуску кулінарного шоу.

Також не пропустіть улюблені детективні серіали від ICTV – в суботу о 9:00 «Дільничний з ДВРЗ», о 12:20 легендарний серіал «Нюхач».

Звичайно ж не минуть вихідні і без крутих фільмів на телеканалі ICTV.

На вас чекає справжній візуальний бенкет, безкінечний екшн та захоплюючі пригоди в двох частинах «Трансформерів, (читайте також: 5 вражаючих фактів про серію фільмів «Трансформери») 3D-екранізації роману Жюля Верна «Подорож до центру Землі», супергеройських фільмах «Хранителі» та «Хелбой: Відродження кривавої королеви», а також у фільмах про снайперів!

Дивіться в п’ятницю, 1 травня:

О 23:45 «Хелбой: Відродження кривавої королеви».

о 01:50 «Снайпер-5: Спадщина».

Дивіться в суботу, 2 травня:

о 17:50 «Подорож до центру Землі»;

о 19:10 «Трансформери 2: Помста полеглих»;

о 21:50 «Хранителі».

о 0:45 «Снайпер-6: Примарний стрілець».

Дивіться в неділю, 3 травня:

о 14:30 повтор «Подорож до центру Землі».

о 16:00 повтор «Трансформери 2: Помста полеглих»

о 20:30 «Трансформери 3: Темна сторона Місяця».

 

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Теги: Анонс кіно, Снайпер ідеальне вбивство, травневі свята, трансформери, Трансформери 2 Помста полеглих, Трансформери 3 Темний бік місяця, Хеллбой, Хранителі
30.04.2020 16:06



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