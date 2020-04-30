Травневі свята вдома: що подивитись на ICTV цими вихідними

Попереду довгі святкові вихідні, які ми знову вимушені провести вдома. Та в цьому є свої переваги: разом з усією родиною у вас є чудова можливість подивитись ICTV! Телеканал пропонує своїм глядачам все те, без чого нереально уявити ідеальні вихідні вдома – багато гумору, крутих фільмів, захоплюючих серіалів та смачних рецептів!
А стартують святкові вихідні з першотравневого марафону гумору. З ранку і до самого вечора «дизелі» даруватимуть гарний настрій телеглядачам.
В п’ятницю, 1 травня, о 9:00 вмикайте комедійний серіал «Вижити за будь-яку ціну», в головних ролях з Вікторією Булітко та Олександром Бережком.
О 17:40 на вас чекає добірка найкращих жартів від «Дизель Шоу» за квітень. А вже о 20:10 – довгоочікувана прем’єра нового випуску!
Для всіх, хто втомився ламати голову над тим, чим би смачним і водночас простим та недорогим порадувати сім’ю – ведучий кулінарного шоу «Перше, друге та компот» Віктор Бронюк підготував декілька ідей.
В суботу, 2 травня, о 7:20 за переглядом «Перше, друге та компот» починайте записувати нові рецепти і планувати меню на весь день. І відразу о 8:10 чекайте прем’єру нового випуску кулінарного шоу.
Також не пропустіть улюблені детективні серіали від ICTV – в суботу о 9:00 «Дільничний з ДВРЗ», о 12:20 легендарний серіал «Нюхач».
Звичайно ж не минуть вихідні і без крутих фільмів на телеканалі ICTV.
На вас чекає справжній візуальний бенкет, безкінечний екшн та захоплюючі пригоди в двох частинах «Трансформерів, (читайте також: 5 вражаючих фактів про серію фільмів «Трансформери») 3D-екранізації роману Жюля Верна «Подорож до центру Землі», супергеройських фільмах «Хранителі» та «Хелбой: Відродження кривавої королеви», а також у фільмах про снайперів!
Дивіться в п’ятницю, 1 травня:
О 23:45 «Хелбой: Відродження кривавої королеви».
о 01:50 «Снайпер-5: Спадщина».
Дивіться в суботу, 2 травня:
о 17:50 «Подорож до центру Землі»;
о 19:10 «Трансформери 2: Помста полеглих»;
о 21:50 «Хранителі».
о 0:45 «Снайпер-6: Примарний стрілець».
Дивіться в неділю, 3 травня:
о 14:30 повтор «Подорож до центру Землі».
о 16:00 повтор «Трансформери 2: Помста полеглих»
о 20:30 «Трансформери 3: Темна сторона Місяця».