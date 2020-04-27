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Головна / 5 вражаючих фактів про серію фільмів «Трансформери» / 27.04.2020 13:11
27.04.2020 13:11
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5 вражаючих фактів про серію фільмів «Трансформери»


Ці вихідні телеканал ICTV пропонує своїм глядачам провести разом з гігантськими роботами – Трансформерами. Дивіться «Трансформери 2: помста полеглих» в суботу о 19.10 та «Трансформери 3: темна сторона Місяця» в неділю о 20:30, а сьогодні ми зібрали 5 найбільш вражаючих фактів про зйомки цього фантастичного бойовика.

Самовідданий режисер

Режисер «Трансформерів» Майкл Бей – справжній фанат своєї справи. Справа в тому, що бюджет першої частини складав 150 мільйонів доларів, але навіть цих коштів не вистачало на реалізацію всіх задумів режисера. Тому Бей вирішив відмовитись від 30% свого гонорару і додати ці гроші до загального бюджету. А продюсер фільму Стівен Спілберг вирішив зекономити ще й на гонорарах всіх акторів та заплатив кожному не більше 70 тисяч доларів, обіцяючи їм значно більші заробітки за майбутні частини франшизи.

Екстремальні зйомки

Зйомки фільму «Трансформери 3: темна сторона Місяця» стали фатальними для учасниці масовки. Під час однієї із автомобільних сцен їй в обличчя потрапив сталевий трос, через що жінка втратила око та залишилася напівпаралізованою через пошкодження головного мозку.

Підтримка з боку воєнних служб США

«Трансформери» стали першим фільмом, який дозволили знімати в Пентагоні після трагічних подій 11 вересня. Окрім того, воєнними службами США були доставлені зразки авіаційної техніки – штурмовики та літаки, які використовувались для зйомок десептиконів.

Вражаючі цифри

Для створення першої частини трансформерів було задіяно 20 Тб дискового простору серверів, а для другого фільму знадобилось аж 145 Тб, що дорівнює об’єму 35 тисяч DVD-дисків!

Світові рекорди

У «Трансформерах» над спецефектами працювало близько 80 людей, а на візуалізацію кожного кадру анімацією йшло близько 38 годин. Раніше цей рекорд належав творцям «Володаря перснів», в яких витрачалось 20 годин на завантаження одного кадру.

Особливим успіхом відзначилась третя частина франшизи «Трансформери: темна сторона Місяця». Стрічці вдалося зібрати а прокаті більше мільярда доларів, що дозволило їй посісти 7-місце в рейтингу найкасовіших світових фільмів та перше місце з усієї серії про трансформерів!

Дивіться «Трансформери 2: помста полеглих» в суботу о 19:10 та «Трансформери 3: темна сторона Місяця» в неділю о 20:30.

 

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Теги: Супертато - Головна, Супертато - Чоловіче кіно, трансформери, Трансформери 2 Помста полеглих, Трансформери 3 Темний бік місяця, фільми ICTV
27.04.2020 13:11



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