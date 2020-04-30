Майские праздники дома: что посмотреть на ICTV в эти выходные

Впереди длинные праздничные выходные, которые мы снова вынуждены провести дома. Но в этом есть свои преимущества: вместе со всей семьей у вас есть прекрасная возможность посмотреть ICTV! Телеканал предлагает своим зрителям все то, без чего невозможно представить идеальные выходные дома – много юмора, крутых фильмов, интересных сериалов и вкусных рецептов!

А стартуют праздничные выходные с первомайского марафона юмора. С утра и до самого вечера «дизеля» будут дарить хорошее настроение телезрителям.

В пятницу, 1 мая, в 9:00 включайте комедийный сериал «Выжить любой ценой», в главных ролях с Викторией Булитко и Александром Бережком.

В 17:40 вас ждет подборка лучших шуток от «Дизель Шоу» за апрель. А уже в 20:10 – долгожданная премьера нового выпуска!

Для всех, кто устал ломать голову над тем, чем бы вкусным и одновременно простым и недорогим порадовать семью – ведущий кулинарного шоу «Первое, второе и компот» Виктор Бронюк подготовил несколько идей.

В субботу, 2 мая, в 7:20 за просмотром «Первое, второе и компот» начинайте записывать новые рецепты и планировать меню на весь день. И сразу же в 8:10 ждите премьеру нового выпуска кулинарного шоу.

Также не пропустите любимые детективные сериалы от ICTV – в субботу в 9:00 «Участковый с ДВРЗ», в 12:20 легендарный сериал «Нюхач».

Конечно же не пройдут выходные и без крутых фильмов на телеканале ICTV.

Вас ждет настоящий визуальный пир, бесконечный экшн и захватывающие приключения в двух частях «Трансформеров, (читайте также: 5 впечатляющих фактов о серии фильмов« Трансформеры ») 3D-экранизации романа Жюля Верна« Путешествие к центру Земли », супергеройских фильмах« Хранители » и «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы», а также в фильмах о снайперах!

Смотрите в пятницу, 1 мая:

В 23:45 «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы».

в 01:50 «Снайпер-5: Наследие».

Смотрите в субботу, 2 мая:

в 17:50 «Путешествие к центру Земли»;

в 19:10 «Трансформеры 2: Месть падших»;

в 21:50 «Хранители».

в 0:45 «Снайпер-6 Призрачный стрелок».

Смотрите в воскресенье, 3 мая:

в 14:30 повтор «Путешествие к центру Земли».

в 16:00 повтор «Трансформеры 2: Месть падших»

в 20:30 «Трансформеры 3: Темная сторона Луны».

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