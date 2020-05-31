Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень.

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Вікенд на великих швидкостях

ICTV запрошує вас у світ небезпечних автомобільних гонитв! Трилогія “Смертельних перегонів” розкаже про недалеке майбутнє, де ув’язнені на втіху телеглядачів беруть участь у кривавому реаліті-шоу. “Смертельні перегони” (2008) – культовий екшен, в якому герой Джейсона Стейтема буде боротися за життя та свободу. “Смертельні перегони-2” та “Смертельні перегони-3” – це пріквели, що розкажуть про історію появи кривавого шоу та розкриють таємницю головного учасника цих змагань – Франкенштейна.

У неділю гонитв стане ще більше – “Погоня за ураганом” розкаже історію зухвалого пограбування та перегони просто посеред стихійного лиха, а “Автобан” покаже як кримінальники перетворюють європейські міста у гоночні треки.

Смертельні перегони (2008) – субота 19:10, неділя 16:50

Смертельні перегони-2 (2010) – субота 22:50, неділя 00:10

Смертельні перегони-3 (2012) – субота 21:00, неділя 15:00

Погоня за ураганом (2018) – неділя 20:30

Автобан (2016) – неділя 22:30









Кіно на ICTV: найкращі фільми з 1 по 7 червня / 5 фотографій

Круті розбірки культових акторів

Шварценеггер, Лундгрен, Ван Дамм на інші улюблені актори знову у справі – ICTV представляє захоплюючі екшен-фільми. “Зламана стріла” з Джоном Траволтою розкаже історію про льотчиків і викрадену ядерну зброю США, “Зона висадки” з Веслі Снайпсом розповість про карколомний теракт, “Арена” з Семіюлем Л. Джексоном покаже підпільний світ сучасних гладіаторів, а Дольф Лундгрен у “Карателі” візьметься встановлювати жорстоку справедливість у світі Марвел. “Спеціальне завдання” з Жаном-Клодом Ван Даммом покаже криваву війну американських прикордонників з наркотрафиком, Арнольд Шварценеггер у “Відшкодуванні збитків” змусить терористів поплатитися з смерть родини, а Сильвестр Сталлоне та Антоніо Бандерас дадуть зазирнути у світ професійних кілерів у “Найманих убивцях”.

Зламана стріла (1996) – понеділок 20:05, четвер 16:50

Зона висадки (1994) – понеділок 14:05, середа 12:00

Арена (2011) – понеділок 23:50, середа 01:30

Каратель (1989) – вівторок 23:15

Спеціальне завдання (2008) – середа 14:30, субота 03:25

Відшкодування збитків (2002) – середа 16:45

Наймані вбивці (1995) – середа 23:15













Кіно на ICTV: найкращі фільми з 1 по 7 червня / 7 фотографій

Детективні загадки

На тижні глядачі ICTV матимуть змогу зайнятися розплутуванням таємниць, які не під силу навіть досвідченим слідчим. “Пастка” з Шоном Коннері та Кетрін Зета-Джонс розкаже про неймовірну аферу-пограбування, а “Завзяті шахраї” з Умою Турман та Тімом Ротом розкаже про зухвалий грабунок мафіозі. “Мерзенна вісімка” культового режисера Квентіна Тарантіно зібрала Курта Рассела, Семюеля Л. Джексона, Майкла Медсена та інших, аби розказати вам заплутану детективну історію в стилі вестерн.

Пастка (1999) – вівторок 11:55 та 00:45

Мерзенна вісімка (2015) – четвер 23:15, субота 00:40

Завзяті шахраї (2018) – п’ятниця 11:35, неділя 01:45





Кіно на ICTV: найкращі фільми з 1 по 7 червня / 3 фотографії

Авантюрні комедії

Цього тижня ICTV порадує глядачів крутими комедіями. “Змії на борту літака” з Семюелем Л. Джексоном доведуть, що можна відчувати страх і напади сміху одночасно, а “Дияволиця” з оскароносною Меріл Стріп та скандальною Розанною Бар розкаже, на що здатна зраджена дружина. “Стій! Або моя мама буде стріляти” з Сильвестром Сталлоне покаже, що навіть могутній Слай вміє бути “мамусиним синочком”. “Костолом” з Вінні Джонсом та Джейсоном Стейтетом розкаже про пригоди тюремної команди з футболу, а “Гранд-реванш” покаже, як нелегко повертатися на ринг боксерам-ветеранам. Навіть якщо їх грають Сильвестр Сталлоне та Роберт Де Ніро!

Змії на борту літака (2006) – понеділок 11:25, четвер 14:30

Дияволиця (1989) – вівторок 10:05, п’ятниця 01:15

Костолом (2001) – вівторок 14:30

Гранд-реванш (2013) – субота 15:10

Стій! Або моя мама буде стріляти (1992) – субота 17:10, неділя 13:30









Кіно на ICTV: найкращі фільми з 1 по 7 червня / 5 фотографій

Пригоди на будь-який смак

На тижні ICTV пропонує зануритися у світ пригод, але будьте обережні – вони будуть небезпечні! “Беовульф” з Анджеліною Джолі покаже реалістичний світ середньовічних міфів, “Ван Гельсинг” з Х’ю Джекманом зробить вас свідком війни проти вампірів графа Дракули, а “Хижаки” з Едріеном Броуді, Денні Трехо та Лоренсом Фішборном покажуть, що найвправніші мисливці – це не люди, а безжальні іншопланетяни.

Ван Гельсинг (2004) – понеділок 16:25

Беовульф (2007) – четвер 12:00

Хижаки (2010) – вівторок 16:50





Кіно на ICTV: найкращі фільми з 1 по 7 червня / 3 фотографії

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