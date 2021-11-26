Стародавній Єгипет, пекло та реальність: що чекати глядачам від кінопоказу тижня

Цими вихідними в рамках кінопоказу на телеканалі ICTV глядачі побачать такі фільми: «Мумія» (сб, 19:10), «Боги Єгипту» (сб, 21:10), «Правило бою» (сб, 23:40), «Межа» (01:20), «Хеллбой 2: Золота армія» (нд, 20:40) і «Хеллбой. Герой з пекла» (нд, 23:05). Пропонуємо дізнатися більше про це кіно.

Мумія (2017)

Фільм є перезапуском культової франшизи «дев’яностих». Дія картини розгортається у сучасному Лондоні, де під час будівництва залізниці робітники розкопують стародавню гробницю лицарів. Паралельно з цим в Іраку солдат зі своїм другом знаходять старовинну єгипетську реліквію – в’язницю для безжальної принцеси давнини Амонет. Під час транспортування знахідки в Англію дух мстивої правительки виривається на волю і тепер доля світу перебуває в небезпеці. Дивіться фільм у суботу о 19.10.

Боги Єгипту (2016)

Цікавий фільм, який допоможе розібратися в міфології однієї з найдавніших релігій – Стародавнього Єгипту. За його сюжетом боги живуть серед людей, а ті у свою чергу поклоняються їм. Влада серед богів розділена між Осірісом, відповідальним за природу і мир, і Сетом, володарем червоної пустелі та богом війни. Останній не згоден ділити світ навпіл з братом, а тому за нагоди вбиває суперника і узурпує владу у світі. Тепер решті богів доведеться приймати рішення і вибирати на чиїй вони стороні. Дивіться фільм у суботу о 21:10.

Правило бою (2017)

Цей український фільм оповідає історію про перспективного молодого боксера, який мусить заробляти на життя у вуличних боях. Його доля кардинально змінюється, коли захворює найближча людина – мама. Через це головний герой змушений вирушити битися на тоталізаторі, щоби заробити велику суму на лікування. Але в цьому бізнесі все дуже серйозно та небезпечно. Зовсім скоро герой зустрічає на своєму шляху людину, здатну знищити його. Дивіться фільм у суботу о 23:40.

Межа (2017)

«Межа» – фільм спільного виробництва України та Словаччини. Він розповідає історію великої сім’ї, яка мешкає у прикордонному містечку. Батько, сподіваючись заробити грошей задля забезпечення своїх домочадців, починає займатися контрабандою. Сюжет картини розгортається у 2007 році, коли Словаччина саме збиралася вступати до Європейського союзу, а отже, на кордоні велися роботи з укріплення безпеки. Головний герой потрапляє у неприємну ситуацію, втрачає товар і входить у немилість місцевих мафіозі. Дивіться фільм у суботу 01:20.

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Хеллбой. Герой з пекла (2004)

Фільм розповість історію, яка здобула свій початок ще за часів Другої світової війни. Окультисти Третього рейху спробували відкрити портал в Пекло і звідти з’явилося маленьке червоне чортеня, яке вирішили назвати Хеллбоєм. У наші дні пекльний хлопчисько підріс та співпрацює з ЦРУ, займаючись паранормальними явищами. Але, як виявилося, цей позитивно налаштований персонаж – не єдина істота, якій вдалося пробратися у світ людей. Дивіться фільм у неділю о 23:05.

Хеллбой 2: Золота армія (2008)

Фільм продовжує історію чортеня з першої частини. У сіквелі Хеллбой стикається з новою небезпекою у вигляді брата та сестри, спадкоємців короля ельфів. Вони хочуть помститися людям за те, що ті в давнину руйнували їхні ліси та воювали з ними. Зробити вони це хочуть за допомогою Золотої армії, сила якої схована у стародавньому артефакті. Хеллбою доведеться захищати свою кохану та разом із друзями оберігати світ людей від руйнування. Дивіться фільм у неділю о 20.40.

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