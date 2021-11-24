ТОП-5 фільмів зі Станіславом Бокланом: найкраще кіно з ведучим «Хто хоче стати мільйонером?»

Цієї суботи в рамках кінопоказу тижня телеглядачі ICTV побачать два фільми зі Станіславом Бокланом – «Правило бою» в 23:40 и «Межа» о 01:20. Читайте матеріал про найкращі фільми ведучого шоу «Хто хоче стати мільйонером?», яке стартує 29 листопада о 20:20.

Поводир (2013)

Серед поціновувачів сучасного незалежного українського кіно, напевно, не знайдеться того, хто б не чув про цей серйозний фільм. Дія картини розгортається у Харкові 1932 року та розповідає історію про американського інженера, що приїхав на роботу в СРСР зі своїм десятирічним сином. Через розбіжності з місцевою владою інженера вбивають, а його синові вдається втекти. Після цього хлопчик стає поводирем у сліпого кобзаря Івана Кочерги. Також виявляється, що у юного американця в Кобзарі заховані документи, здатні скомпрометувати державну систему. Паралельно на нього відкриває полювання агент ОДПУ.

Правило бою (2017)

Цей фільм оповідає історію про колишнього перспективного боксера, який змушений займатися криміналом, щоб заробити. У його матері знаходять страшну хворобу, через що герой змушений піти заробляти на нелегальних підпільних боях без правил. Йому переходить дорогу місцевий злочинний авторитет, позбавляючи героя заробітку та ставлячи під загрозу життя його близьких. Через деякий час у боксера з’являється можливість помститися, але ставки занадто високі. Дивіться фільм «Правило бою» о 23:40.

Межа (2017)

«Межа» – це проект спільного виробництва України та Словаччини. Сюжет фільму оповідає історію про батька великої родини, яка мешкає на кордоні двох держав. Через фінансові складнощі йому доводиться зайнятися контрабандою. Паралельно з цим Словаччина готується вступити до Європейського союзу, тому на кордоні посилюють оборону. Саме тому головний герой кілька разів трапляється митникам і втрачає товар. А це дуже не влаштовує місцеву мафію. Дивіться фільм «Межа» у суботу о 01.20.

Передчуття (2020)

Ще один фільм спільного виробництва кількох країн – України, Литви та Словаччини. Це історія про невелике містечко біля моря під назвою N. Його розмірене життя порушує раптова смерть місцевого чоловіка. І навіть не так це, як те, що близькі поховали його і нікому не сказали куди. Дружина та друг покійного – єдині, хто знає про те, де його тіло. Все містечко стоїть на вухах у тривожному передчутті небезпеки.

Пульс (2021)

Спортивна драма, яка ґрунтується на історії життя української легкоатлетки Оксани Ботурчук. Дівчина родом із маленького провінційного містечка з дитинства посилено займалася спортом та мріяла одного разу потрапити на Олімпійські ігри. Проте страшна аварія завдала їй серйозних травм і майже позбавила зору. Але незважаючи на все це, дівчина не має наміру здаватися і продовжує шлях до своєї заповітної мети.

Не пропустіть кінопоказ тижня ICTV, а також не забудьте про прем’єру шоу «Хто хоче стати мільйонером?» 29 листопада о 20:20!

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