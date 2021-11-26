Древний Египет, ад и реальность: что ждать зрителям от кинопоказа недели

В эти выходные в рамках кинопоказа на телеканале ICTV зрители увидят такие фильмы: «Мумия» (сб, 19:10), «Боги Египта» (сб, 21:10), «Правило боя» (сб, 23:40), «Черта» (01:20), «Хеллбой 2: Золотая армия» (вс, 20:40) и «Хеллбой. Герой из пекла» (вс, 23:05). Предлагаем узнать больше об этом кино.

Мумия (2017)

Фильм является перезапуском культовой франшизы «девяностых». Действие картины разворачивается в современном Лондоне, где при строительстве железной дороги рабочие раскапывают древнюю гробницу рыцарей. Параллельно с этим в Ираке солдат со своим другом обнаруживают старинную египетскую реликвию, — тюрьму для безжалостной принцессы древности Амонет. Во время транспортировки находки в Англию, дух мстительной правительницы вырывается на свободу и теперь судьба мира находится в опасности. Смотрите фильм в субботу в 19:10.

Боги Египта (2016)

Интересный фильм, который поможет разобраться в мифологии одной из самых старинных религий — Древнего Египта. По его сюжету боги живут среди людей, а те в свою очередь поклоняются им. Власть среди богов разделена между Осирисом, ответственным за природу и мир, и Сетом, властителем красной пустыни и богом войны. Последний не согласен делить мир пополам с братом, а потому в подходящий момент убивает соперника и узурпирует власть в мире. Теперь остальным богам придется принимать решение и выбирать на чьей они стороне. Смотрите фильм в субботу в 21:10.

Правило боя (2017)

Этот украинский фильм повествует историю о перспективном молодом боксере, который вынужден зарабатывать на жизнь в уличных боях. Его жизнь кардинально меняется, когда заболевает самый близкий человек — мама. Из-за этого главный герой вынужден отправиться биться на тотализаторе, чтобы заработать большую сумму на лечение. Но в этом бизнесе все очень серьезно и опасно. Совсем скоро герой встречает на своем пути человека, способного уничтожить его. Смотрите фильм в субботу в 23:40.

Черта (2017)

«Черта» — фильм совместного производства Украины и Словакии. Он повествует историю большой семьи, живущей в приграничном городке. Отец, надеясь заработать денег для обеспечения своих домочадцев, начинает заниматься контрабандой. Сюжет картины разворачивается в 2007 году, когда Словакия как раз собиралась вступать в Европейский союз, а значит на границе велись работы по укреплению безопасности. Главный герой попадает в неприятную ситуацию, теряет товар и входит в немилость местных мафиози. Смотрите фильм в субботу 01:20.

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Хеллбой. Герой из пекла (2004)

Фильм расскажет историю, которая получила свое начало еще во временя Второй мировой войны. Оккультисты Третьего рейха попытались открыть портал в Ад и оттуда появился маленький красный чертенок, которого решили назвать Хеллбоем. В наши дни подросшее исчадие ада сотрудничает с ЦРУ, занимаясь паранормальными явлениями. Но, как оказалось, этот положительно настроенный персонаж — не единственное существо, которому удалось пробраться в мир людей. Смотрите фильм в воскресенье в 23:05.

Хеллбой 2: Золотая армия (2008)

Фильм продолжает историю подросшего чертенка из первой части. В сиквеле Хеллбой сталкивается с новой опасностью в виде брата и сестры, наследников короля эльфов. Они хотят отомстить людям за то, что те в древности разрушали их леса и воевали с ними. Сделать они это хотят при помощи Золотой армии, сила которой заключена в древнем артефакте. Хеллбою придется защищать свою возлюбленную и вместе с друзьями оберегать мир людей от разрушения. Смотрите фильм в воскресенье в 20:40.

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