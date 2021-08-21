Прем’єра фільму «Толока»: 5 цікавих фактів в цифрах

Телепрем’єра українського фільму «Толока», знятого за мотивами балади Тараса Шевченка відбудеться на телеканалі ICTV 22 серпня о 22:45. З нагоди довгоочікуваної прем’єри, ми зібрали 5 цікавих фактів в цифрах про фільм.

На зйомках було задіяно більш ніж 70 коней, 30 кінних каскадерів та 40 кіннотників. Найдовший знімальний день тривав від сходу до заходу сонця. Зйомки проходили у селищі Стеблів Черкаської області, над річкою Россю. Того дня на знімальному майданчику перебувало понад 100 членів знімальної групи і 150 акторів масових сцен. Тривалість знімального періоду фільму «Толока» – 5 років, 5 місяців і 14 днів. А якщо додати сюди 46 років від початку задуму, то виходить майже 52 роки! Держкіно взяло на себе 98,02% витрат на виробництво. Офіційний трейлер фільму «Толока» всього за 10 днів зібрав понад 500 тисяч переглядів. Зараз ця цифра досягла позначки 1,8 мільйонів!

Дивіться фільм «Толока» Михайла Іллєнка на ICTV 22 серпня о 22:45.

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