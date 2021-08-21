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Главная / Премьера фильма «Толока»: 5 интересных фактов в цифрах / 21.08.2021 10:00
21.08.2021 10:00
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Премьера фильма «Толока»: 5 интересных фактов в цифрах

Премьера фильма «Толока»: 5 интересных фактов в цифрах

Телепремьера украинского фильма «Толока», снятого по мотивам баллады Тараса Шевченко состоится на канале ICTV 22 августа в 22:45. По случаю долгожданной премьеры, мы собрали 5 интересных фактов в цифрах о фильме.

  1. На съемках было задействовано более 70 лошадей, 30 конных каскадеров и 40 всадников.
  2. Самый длинный съемочный день длился от восхода до захода солнца. Съемки проходили в поселке Стеблев Черкасской области у реки Роси. В тот день на съемочной площадке находилось более 100 членов съемочной группы и 150 актеров массовых сцен.
  3. Продолжительность съемочного периода фильма «Толока» — 5 лет, 5 месяцев и 14 дней. А если добавить сюда 46 лет от начала замысла, то получается почти 52 года!
  4. Госкино взяло на себя 98,02% расходов на производство.
  5. Официальный трейлер фильма «Толока» всего за 10 дней собрал более 500 тысяч просмотров. Сейчас эта цифра достигла отметки 1,8 миллиона!

Смотрите фильм «Толока» Михаила Ильенко 22 августа в 22:45 на ICTV.

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Теги: Анонс кино, прем'єра фільму
21.08.2021 10:00



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