Премьера фильма «Толока»: 5 интересных фактов в цифрах

Телепремьера украинского фильма «Толока», снятого по мотивам баллады Тараса Шевченко состоится на канале ICTV 22 августа в 22:45. По случаю долгожданной премьеры, мы собрали 5 интересных фактов в цифрах о фильме.

На съемках было задействовано более 70 лошадей, 30 конных каскадеров и 40 всадников. Самый длинный съемочный день длился от восхода до захода солнца. Съемки проходили в поселке Стеблев Черкасской области у реки Роси. В тот день на съемочной площадке находилось более 100 членов съемочной группы и 150 актеров массовых сцен. Продолжительность съемочного периода фильма «Толока» — 5 лет, 5 месяцев и 14 дней. А если добавить сюда 46 лет от начала замысла, то получается почти 52 года! Госкино взяло на себя 98,02% расходов на производство. Официальный трейлер фильма «Толока» всего за 10 дней собрал более 500 тысяч просмотров. Сейчас эта цифра достигла отметки 1,8 миллиона!

Смотрите фильм «Толока» Михаила Ильенко 22 августа в 22:45 на ICTV.

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