3 причини подивитись фільм «Толока» Михайла Іллєнка

22 серпня о 22:45 на ICTV відбудеться прем’єра українського історичного фільму «Толока» режисера Михайла Іллєнка і ми знаємо чому вам варто обов’язково переглянути цю стрічку.

Творчість Тараса Шевченка вперше на великих екранах

«Толока» створювалась за мотивами балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини хата на помості» і 12 березня вперше на кіноекрани вийде фільм за творчістю великого українського поета.

Сюжет розповідає про дівчину Катерину, в яку закохалось троє козаків. Свій вибір вона довірила долі: пообіцяла стати дружиною тому, хто зможе визволити її брата з полону. Двоє з трьох козаків загинули, намагаючись виконати умови договору. Третьому козаку вдалося його врятувати, але брат Катерини виявився не братом, а її коханим..

У сюжеті фільму головній героїні доведеться чекати на коханого не одне століття, не старіючи та не втрачаючи надії.

Історія нашої спільної хати – України

Фільм охоплює 400 років історії України аж до наших часів та розповідає про 14 важливих фрагментів історії. Розповідь про Катерину, як притча, пролітає крізь всі ці роки та відтворює найбільш героїчні та драматичні моменти. І кожне нове випробування руйнує будинок Катерини, проте вона вперто, як і сотні поколінь українців, постійно зводить її із руїн.

Це актуальна історія про Україну, це боротьба за виживання своєї хати, яку постійно руйнували вороги, але на толоку завжди приходили односельчани, аби гуртом збудувати нову хату.

Довгоочікуваний фільм

В Україні стрічка побила всі рекорди по часу виробництва. Зйомки фільму розпочались ще в лютому 2013 року і планували випустити в 2014-ому з нагоди 200-річного ювілею Тараса Шевченка, проте через брак фінансування процес був призупинений. І лише у вересні 2018 – зйомки були завершені. Сама ж ідея «Толоки» в режисера Михайла Іллєнка народилася ще в далекому 1967 році, яку він не міг реалізувати в ті часи.

У широкий український кінопрокат стрічка мала вийти 12 березня 2020, але не судилося через запровадження карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу. Таким чином глядачі побачили довгоочікуваний фільм в кінотеатрах 20 серпня 2020 року.

А тепер ви зможете подивитись фільм, ідея якого виношувалась понад півстоліття і на телеекранах!

Дивіться фільм «Толока» Михайла Іллєнка на ICTV в неділю, 22 серпня, о 22:45!

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