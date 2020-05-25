Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень.

Прочитати про кожний фільм більш детально ви можете просто натиснувши на назву стрічки в новині.

Вікенд зі Сталоне

Сильвестр Сталоне – культовий кіногерой епохи. Цього тижня він знову з’явиться в ефірі ICTV відразу з двома стрічками. Фільм від творців легендарної “Матриці” Вачовскі “Наймані вбивці” розкаже історію двух кілерів, які захищатимуть свою професійну честь. Одного з них грає сам Слай, а іншого – Антоніо Бандерас.

“Спеціаліст” – фільм, який повернув славу Сталлоне після низки провальних кіноробіт. У цій стрічці він грає професійного підривника, який разом із героїнею Шерон Стоун мститься мафії.

Наймані вбивці (1995) – субота, 14:25

Спеціаліст (1994) – субота 16:45, неділя 12:15



Кіно на ICTV: найкращі фільми з 25 по 31 травня / 2 фотографії

Класичні бойовики

Цього тижня ICTV покаже відбірну класику бойовиків з улюбленими героями у виконанні Арнольда Шварценеггера, Марка Дакасокоса, Джета Лі та Антоніо Бандераса.

“Стирач” розкаже про пригоди брутального маршала з програми захисту свідків у виконанні Арнольда Шварценеггера. Також Залізний Арні у ролі американського пожежника буде жорстоко мститися за смерть близьких терористам у екшені “Відшкодування збитків”. “Операція “Відплата” з Марком Дакаскосом розкаже про надскалдні бої морських піхотинців у джунглях Південно-Східної Азії. “Ромео повинен померти” – абсолютно неочікувана екранізація Шекспіра в стилі екшен з Джетом Лі у головній ролі. Джет Лі і Марк Дакаскос з’являться в авантюрному бойовику “Від колиски до могили”. Антоніо Бандерас у фільмі Роберта Родрігеса “Відчайдушний” кине виклик цілому наркокартелю, а Веслі Снайпс у ролі відставного агента буде протистояти корумпованим спецслужбам США у стрічці “Виконавець”. Дольф Лундгрен втілить образ одного з найпохмуріших героїв кіновсесвіту Марвел у фільмі “Каратель”.















Кіно на ICTV: найкращі фільми з 25 по 31 травня / 8 фотографій

Стирач (1996) – понеділок 20:05, четвер 16:45

Операція “Відплата” (2014) – понеділок 00:00, вівторок 01:10

Виконавець (2007) – вівторок 11:50, субота 00:50

Відчайдушний (1995) – вівторок 14:10, субота 02:30

Ромео повинен померти (2000) – вівторок 16:45, четвер 11:40

Каратель (1989) – середа 11:30

Відшкодування збитків (2002) – четвер 14:10

Від колиски до могили (2003) – субота 21:25, неділя 14:30

Жахи на будь-який смак

Цього тижня глядачі ICTV отримають відразу кілька різних фільмів, які здатні полоскотати нерви.

Культовий фільм жахів Джона Карпентера “Щось” 1982-го року розкаже моторошну історію іншопланетної знахідки, яка потрапила до рук полярників. Розморожений монстр не просто знищуватиме науковців – він набуватиме їхньої форми. Також в ефірі буде і однойменний рімейк 2011-го року – сучасні технології кіно зробили іншопланетного загарбника ще більш відразливим і жахливим… “Пекло” – захоплюючий фільм-катастрофа, який здатен нажахати тих, хто не боїться навіть кровожерливих прибульців. Стрічка “Дракула” зібрала відразу кілька першокласних акторів, щоб розповісти моторошну історію найвідомішого вампіра – в екранізації знялися Гері Олдмен, Кіану Рівз, Вайнона Райдер та Ентоні Хопкінс. Але на кожного упиря знайдеться свій мисливець – саме тому у “Ван Хельсингу” Х’ю Джекман та Кейт Бекінсейл покажуть, як виглядає полювання на монстрів Трансильванії. “Хижаки” з Едріеном Броуді та Лоренсом Фішборном – це продовження культової історії, яке покаже, як виглядає протистояння людей найкривавішим іншопланетянам – Хижакам.











Кіно на ICTV: найкращі фільми з 25 по 31 травня / 6 фотографій

Пекло (2007) – понеділок 01:35

Щось (1982) – вівторок 23:15, середа 01:05

Щось (2011) – середа 23:15, четвер 01:30

Дракула (1992) – четвер 23:15, неділя 01:05

Ван Гельсинг (2004) – неділя 20:30

Хижаки (2010) – неділя 23:05

Авантюри – веселі і дуже серйозні

Відразу кілька фільмів кінопоказу ICTV йього тижня розкажуть про неочікувані пригоди, одні з них – веселі і добрі, інші – заплутані і дуже кримінальні. “Обдурити всіх” – фільм з Овеном Вілсоном та Едді Мерфі покаже життя аферистів, “Зубна фея” розкаже про магічні і добрі пригоди жорсткого хокеїста у виконанні Двейна Джонсона. Також Скала разом із командою сексуальних дівчат охоронятиме спокій на плажах у “Рятувальниках Малібу”. “Термінова доставка” з Джозефом Гордоном-Левіттом, розкаже історію звичайного кур’єра, якому до рук потрапила незвичайна і смертельно небезпечна посилка. А Марк Волберг зіграє снайпера, якого втягнули у саме серце державної змови у “Стрілку”.









Кіно на ICTV: найкращі фільми з 25 по 31 травня / 5 фотографій

Обдурити всіх (2002) – понеділок 11:55, п’ятниця 13:40

Зубная фея (2010) – понеділок 14:20

Рятувальники Малібу (2017) – понеділок 16:45

Термінова доставка (2017) – вівторок 10:05, субота 23:15

Стрілок (2007) – субота 19:10, неділя 12:15

Пригоди з мечем і щитом

Традиційно кінопоказ ICTV не обходиться без героїв, які вправно володіють холодною зброєю. “Пегас проти Химери” покаже фентезійний світ міфів Давньої Греції, “Жанна Д’Арк” Люка Бессона з Мілою Йовович розкаже наново історію великої воїтельниці Середньовіччя, а “Беофульф” Роберта Земекіса за допомогою сучасних технологій та Анджеліни Джолі покаже світ англійських легенд.





Кіно на ICTV: найкращі фільми з 25 по 31 травня / 3 фотографії

Пегас проти Химери (2011) – понеділок 10:05, середа 13:45

Жанна Д’Арк (2007) – середа 15:15, п’ятниця 01:50

Беовульф (2007) – п’ятниця 11:05

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.