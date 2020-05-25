Какой фильм посмотреть? ICTV подготовил подборку лучшего на кино на каждый день недели.

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Уикенд со Сталлоне

Сильвестр Сталлоне – культовый киногерой эпохи. На этой неделе он снова появится в эфире ICTV сразу с двумя лентами. Фильм от создателей легендарной “Матрицы” Вачовски “Наемные убийцы” расскажет историю двух киллеров, которые будут защищать свою профессиональную честь. Один из них играет сам Слай, а другой – Антонио Бандерас.

“Специалист” – фильм, который вернул славу Сталлоне после ряда провальных киноработ. В этой ленте он играет профессионального подрывника, который вместе с героиней Шэрон Стоун мстит мафии.

Наемные убийцы (1995) – суббота, 14:25

Специалист (1994) – суббота 16:45, воскресенье 12:15



Кино на ICTV: лучшие фильмы с 25 по 31 мая / 2 фотографии

Классические боевики

На этой неделе ICTV покажет отборную классику боевиков с любимыми героями в исполнении Арнольда Шварценеггера, Марка Дакасокоса, Джета Ли и Антонио Бандераса.

“Стиратель” расскажет о приключениях брутального маршала из программы защиты свидетелей в исполнении Арнольда Шварценеггера. Также Железный Арни в роли американского пожарного будет жестоко мстить за смерть близких террористам в экшене “Возмещение ущерба”. “Операция “Возмездие” с Марком Дакаскосом расскажет про сверхтяжелые бои морских пехотинцев в джунглях Юго-Восточной Азии. “Ромео должен умереть” – совершенно неожиданная экранизация Шекспира в стиле экшен с Джетом Ли в главной роли. Джет Ли и Марк Дакаскос появятся в авантюрном боевике “От колыбели до могилы”. Антонио Бандерас в фильме Роберта Родригеса “Отчаянный” бросит вызов целом наркокартеля, а Уэсли Снайпс в роли отставного агента будет противостоять коррумпированным спецслужбам США в фильме “Исполнитель”. Дольф Лундгрен воплотит образ одного из самых мрачных героев киновселенной Марвел в фильме “Каратель”.













Кино на ICTV: лучшие фильмы с 25 по 31 мая / 7 фотографий

Стиратель (1996) – понедельник 20:05, четверг 16:45

Операция “Возмездие” (2014) – понедельник 00:00, вторник 1:10

Исполнитель (2007) – вторник 11:50, суббота 00:50

Отчаянный (1995) – вторник 14:10, суббота 2:30

Ромео должен умереть (2000) – вторник 16:45, четверг 11:40

Каратель (1989) – среда 11:30

Возмещение ущерба (2002) – четверг 14:10

От колыбели до могилы (2003) – суббота 21:25, воскресенье 14:30

Ужасы на любой вкус

На этой неделе зрители ICTV получат сразу несколько разных фильмов, которые способны пощекотать нервы.

Культовый фильм ужасов Джона Карпентера “Нечто” 1982 года расскажет жуткую историю инопланетных находки, которая попала в руки полярников. Размороженный монстр будет не просто уничтожать ученых – он будет приобретать их форму. Также в эфире будет и одноименный римейк 2011-го года – современные технологии кино сделали инопланетного захватчика еще более ужасающим… “Пекло” – захватывающий фильм-катастрофа, который способен напугать тех, кто не боится даже кровожадных пришельцев. Лента “Дракула” собрала сразу несколько первоклассных актеров, чтобы рассказать жуткую историю самого известного вампира – в экранизации снялись Гэри Олдмен, Киану Ривз, Вайнона Райдер и Энтони Хопкинс. Но на каждого упыря найдется свой охотник – именно поэтому в “Ван Хельсинг” Хью Джекман и Кейт Бекинсейл покажут, как выглядит охота на монстров Трансильвании. “Хищники” с Эдриеном Броуди и Лоренсом Фишборном – это продолжение культовой истории, которое покажет, как выглядит противостояние людей кровавым инопланетян – хищники.









Кино на ICTV: лучшие фильмы с 25 по 31 мая / 5 фотографий

Пекло (2007) – понедельник 1:35

Нечто (1982) – вторник 23:15, среда 1:05

Нечто (2011) – среда 23:15, четверг 1:30

Дракула (1992) – четверг 23:15, воскресенье 1:05

Ван Хельсинг (2004) – воскресенье 20:30

Хищники (2010) – воскресенье 23:05

Авантюры – веселые и очень серьезные

Сразу несколько фильмов кинопоказа ICTV этой недели расскажут про неожиданные приключения, одни из них – веселые и добрые, другие – запутанные и очень опасные. “Обмануть всех” – фильм с Оуэном Уилсоном и Эдди Мерфи покажет жизнь аферистов, “Зубная фея” расскажет о магических и добрых приключениях жесткого хоккеиста в исполнении Дуэйна Джонсона. Также Скала вместе с командой сексуальных девушек будет охранять покой на плаже в “Спасателях Малибу”. “Срочная доставка” с Джозефом Гордоном-Левиттом, расскажет историю обычного курьера, которому в руки попала необычная и смертельно опасная посылка. А Марк Уолберг сыграет снайпера, которого втянули в самое сердце государственного заговора в “Стрелке”.









Кино на ICTV: лучшие фильмы с 25 по 31 мая / 5 фотографий

Обмануть всех (2002) – понедельник 11:55, пятница 13:40

Зубная фея (2010) – понедельник 14:20

Спасатели Малибу (2017) – понедельник 16:45

Срочная доставка (2017) – вторник 10:05, суббота 23:15

Стрелок (2007) – суббота 19:10, воскресенье 12:15

Приключения с мечом и щитом

Традиционно кинопоказ ICTV не обходится без героев, которые умело владеют холодным оружием. “Пегас против Химеры” покажет фэнтезийный мир мифов Древней Греции, “Жанна Д’Арк” Люка Бессона с Милой Йовович расскажет заново историю великой воительницы Средневековья, а “Беофульф” Роберта Земекиса с помощью современных технологий и Анджелины Джоли покажет мир английских легенд.





Кино на ICTV: лучшие фильмы с 25 по 31 мая / 3 фотографии

Пегас против Химеры (2011) – понедельник 10:05, среда 13:45

Жанна Д’Арк (2007) – среда 15:15, пятница 1:50

Беовульф (2007) – пятница 11:05

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