Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень.

Прочитати про кожний фільм більш детально ви можете просто натиснувши на назву стрічки в новині.

Політична сатира: комедії про Гітлера та Сталіна

У середу 20 травня ICTV представляє всеукраїнську телепрем’єру оскароносного фільму минулого року – “Кролик Джоджо” режисера Тайки Вайтіті. Історія у фільмі розгорнеться в Німеччині в останні місяці війни навколо маленького хлопчика і його уявного друга – самого Адольфа Гітлера. Головні ролі у фільмі виконали Скарлетт Йоханссон, Сем Рокуелл і сам режисер стрічки.

У вівторок глядачі ICTV зможуть оцінити британський гумор про іншого тирана ХХ століття – фільм Армандо Іануччі “Смерть Сталіна” опинився в центрі скандалу і був заборонений до показу в ряді країн, у тому числі в Росії та Білорусі.



Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 2 фотографії

Смерть Сталіна (2017) – вівторок 22:15, четверг 16:50

Кролик Джоджо (2019) – середа 22:15, четверг 11:15

Український блокбастер

Фільм “Червоний” – історичний бойовик про українських в’язнів сталінських таборів. Один з них – воїн УПА, а інший – колишній льотчик Червоної Армії. Їм обом належить пройти через справжнє пекло і з останніх сил дати бій катам. Дивіться фільм “Червоний” в телеефірі, а також – просто зараз в розділі Кіно на сайті ICTV.

Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 1 фотографія

Червоний (2017) – четвер 22:15, субота 3:05

Трилери на будь-який смак

Цього тижня ICTV покаже відразу п’ять трилерів. “Людина-вовк” розповість історію перевертня в вікторінской Англії з Бенісіо Дель Торо і Ентоні Хопкінсом у головних ролях, а “Морган” покаже, як генна інженерія може змінити життя людства. “Стільниковий” з Джейсоном Стейтемом, Крісом Евансом і Кім Бейсінгер розповість про заплутане полювання на продажних поліцейських, а “Сонце, що сходить” з Шоном Коннері і Веслі Снайпсом розкриє таємниці японської якудзи. Фільм-катастрофа “Пекло” буде тримати вас в напрузі аж до самого кінця, розповідаючи історію про небезпечну космічну місію до Сонця.









Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 5 фотографій

Людина-вовк (2010) – понеділок 00:00, вторник 1:15

Морган (2016) – понеділок 1:50

Стільниковий (2004) – вівторок 17:00, п’ятниця 1:15

Сонце, що сходить (1993) – середа 16:20, четверг 00:22

Пекло (2007) – неділя 00:35

Комедійні бойовики

На цьому тижні відразу два екшен-фільми зможуть змусити вас посміхнутися. “Флот Макхейла” покаже небезпечні маневри американських військових в Карибському морі, а “Куленепробивний” розповість авантюрну історію двох напарініков – копа під прикриттям і дрібного злочинця у виконанні Адама Сендлера.



Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 2 фотографії

Флот Макхейла (1997) – п’ятниця 11:05, субота 1:15

Куленепробивний (1996) – п’ятниця 13:25, субота 23:20

Захоплюючі спецефекти і пригоди

У понеділок ICTV почне кінопоказ тижні з двох частин історії найпохмурішого героя мультивсесвіту Марвел – “Примарного вершника“. А от “Загін героїв” розповість про секретну операцію американців проти нацистів в 1944 році і вразить спецефектами. “В тилу ворога” покаже реальну історію пригод та виживання збитого над Боснією американського льотчика. “Ясон і аргонавти” – захоплююча екранізація знаменитого міфу. Історії авантюр продовжить і класична сімейна картина “Джуманджи” 1995 року з Робіном Вільямсом у головній ролі.











Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 6 фотографій

Примарний вершник (2007) – понеділок 16:45

Примарний вершник: Дух помсти (2012) – понеділок 20:15

Загін героїв (2013) – понеділок 13:20, вторник 1:15

Ясон і аргонавти (2000) – вівторок 10:30, середа 00:40

В тилу ворога (2001) – середа 11:10, п’ятниця 2:50

Джуманджи (1995) – субота 16:50, неділя 12:15

Двейн Скеля Джонсон – відразу у 5 фільмах!

На вихідних глядачів ICTV чекає марафон фільмів з Двейном “Скелею” Джонсоном. Детальніше про всі стрічках ви можете прочитати в нашому великому окремому матеріалі уже в понеділок – Все про фільми з Двйеном Скелею Джонсоном: відео, фото, цікаві факти.

Подорож-2: Таємничий острів (2012) – субота 13:30, неділя 20:30

Зубна фея (2010) – субота 15:00

Джуманджи: Поклик джунглів (2017) – субота 19:10, неділя 14:25

Півтора шпигуна (2016) – субота 21:15, неділя 16:45

Рятувальники Малібу (2017) – неділя 22:30









Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 5 фотографій

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