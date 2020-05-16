Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 16.05.2020 12:44
16.05.2020 12:44
Поділитися

Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня


Який фільм подивитись? ICTV підготував добірку першокласного кіно в тиждень.

Прочитати про кожний фільм більш детально ви можете просто натиснувши на назву стрічки в новині.

Політична сатира: комедії про Гітлера та Сталіна

У середу 20 травня ICTV представляє всеукраїнську телепрем’єру оскароносного фільму минулого року – “Кролик Джоджо” режисера Тайки Вайтіті. Історія у фільмі розгорнеться в Німеччині в останні місяці війни навколо маленького хлопчика і його уявного друга – самого Адольфа Гітлера. Головні ролі у фільмі виконали Скарлетт Йоханссон, Сем Рокуелл і сам режисер стрічки.

У вівторок глядачі ICTV зможуть оцінити британський гумор про іншого тирана ХХ століття – фільм Армандо Іануччі “Смерть Сталіна” опинився в центрі скандалу і був заборонений до показу в ряді країн, у тому числі в Росії та Білорусі.

image image
Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 2 фотографії

Смерть Сталіна (2017) – вівторок 22:15, четверг 16:50
Кролик Джоджо (2019) – середа 22:15, четверг 11:15

Український блокбастер

Фільм “Червоний” – історичний бойовик про українських в’язнів сталінських таборів. Один з них – воїн УПА, а інший – колишній льотчик Червоної Армії. Їм обом належить пройти через справжнє пекло і з останніх сил дати бій катам. Дивіться фільм “Червоний” в телеефірі, а також – просто зараз в розділі Кіно на сайті ICTV.

image
Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 1 фотографія

Червоний (2017) – четвер 22:15, субота 3:05

Трилери на будь-який смак

Цього тижня ICTV покаже відразу п’ять трилерів. “Людина-вовк” розповість історію перевертня в вікторінской Англії з Бенісіо Дель Торо і Ентоні Хопкінсом у головних ролях, а “Морган” покаже, як генна інженерія може змінити життя людства. “Стільниковий” з Джейсоном Стейтемом, Крісом Евансом і Кім Бейсінгер розповість про заплутане полювання на продажних поліцейських, а “Сонце, що сходить” з Шоном Коннері і Веслі Снайпсом розкриє таємниці японської якудзи. Фільм-катастрофа “Пекло” буде тримати вас в напрузі аж до самого кінця, розповідаючи історію про небезпечну космічну місію до Сонця.

image image image image image
Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 5 фотографій

Людина-вовк (2010) – понеділок 00:00, вторник 1:15
Морган (2016) – понеділок 1:50
Стільниковий (2004) – вівторок 17:00, п’ятниця 1:15
Сонце, що сходить (1993) – середа 16:20, четверг 00:22
Пекло (2007) – неділя 00:35

Комедійні бойовики

На цьому тижні відразу два екшен-фільми зможуть змусити вас посміхнутися. “Флот Макхейла” покаже небезпечні маневри американських військових в Карибському морі, а “Куленепробивний” розповість авантюрну історію двох напарініков – копа під прикриттям і дрібного злочинця у виконанні Адама Сендлера.

image image
Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 2 фотографії

Флот Макхейла (1997) – п’ятниця 11:05, субота 1:15
Куленепробивний (1996) – п’ятниця 13:25, субота 23:20

Захоплюючі спецефекти і пригоди

У понеділок ICTV почне кінопоказ тижні з двох частин історії найпохмурішого героя мультивсесвіту Марвел – “Примарного вершника“. А от “Загін героїв” розповість про секретну операцію американців проти нацистів в 1944 році і вразить спецефектами. “В тилу ворога” покаже реальну історію пригод та виживання збитого над Боснією американського льотчика. “Ясон і аргонавти” – захоплююча екранізація знаменитого міфу. Історії авантюр продовжить і класична сімейна картина “Джуманджи” 1995 року з Робіном Вільямсом у головній ролі.

image image image image image image
Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 6 фотографій

Примарний вершник (2007) – понеділок 16:45
Примарний вершник: Дух помсти (2012) – понеділок 20:15
Загін героїв (2013) – понеділок 13:20, вторник 1:15
Ясон і аргонавти (2000) – вівторок 10:30, середа 00:40
В тилу ворога (2001) – середа 11:10, п’ятниця 2:50
Джуманджи (1995) – субота 16:50, неділя 12:15

Двейн Скеля Джонсон – відразу у 5 фільмах!

На вихідних глядачів ICTV чекає марафон фільмів з Двейном “Скелею” Джонсоном. Детальніше про всі стрічках ви можете прочитати в нашому великому окремому матеріалі уже в понеділок – Все про фільми з Двйеном Скелею Джонсоном: відео, фото, цікаві факти.

Подорож-2: Таємничий острів (2012) – субота 13:30, неділя 20:30
Зубна фея (2010) – субота 15:00
Джуманджи: Поклик джунглів (2017) – субота 19:10, неділя 14:25
Півтора шпигуна (2016) – субота 21:15, неділя 16:45
Рятувальники Малібу (2017) – неділя 22:30

image image image image image
Кіно на ICTV: найкращі фільми з 18 по 24 травня / 5 фотографій
Також по темі: Подорож 2: Таємничий острів - Кіно на ICTV Джуманджи: Поклик джунглів - субота, 23 травня, 19:10 Рятувальники Малібу - Кіно на ICTV

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

16.05.2020 12:44



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати