Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая

Какой фильм посмотреть? ICTV подготовил подборку первоклассного кино в неделю.
Прочитать о каждом фильме более подробно вы можете просто нажав на название ленты в новости.
Сталлоне вновь собрал всех: План побега
Сталлоне вновь собрал всех: План побега
План побега – остросюжетная трилогия о спасении из самых жестоких тюрем с крутой охраной. В фильмах снялись Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Дэйв Батиста и многие другие. Подробнее прочитайте в нашем материале “Все о фильмах План побега” – по ссылке больше видео, подробности сюжета и интересные факты.
План побега (2013) – понедельник 19:20, вторник 16:40
План побега-2 (2018) – понедельник 21:10, среда 16:40
План побега-3: Дьявольская станция (2019) – понедельник 22:55, четверг 3:00
Исторические блокбастеры
Исторические блокбастеры
В субботу ICTV покажет вам сразу два фильма культового режиссера Ридли Скотта с Расселом Кроу в главной роли – оскароносный “Гладиатор” и “Робин Гуд”.
Гладиатор (2000) – суббота 19:10, воскресенье 16:05
Робин Гуд (2010) – суббота 21:50, воскресенье 13:35
Также на этой неделе в эфире ICTV выйдет два фильма о мифической Троянской войне – блокбастер “Троя” с Брэдом Питтом в роли героя Ахиллеса и драматическая двухсерийна лента “Елена Троянская”.
Троя (2004) – пятница 11:05
Елена Троянская (2003) – воскресенье 1:55
Неделя триллеров
Неделя триллеров
На этой неделе ICTV покажет ряд разных, но одинаково интересных триллеров. “Сезон убийц” расскажет историю о смертельном противостоянии двух профессиональных наемников и охоту на человека в горах, “Белая мгла” покажет, что даже на Южном полюсе могут происходить жуткие преступления, “Универсальный солдат-4” завершит культовую серию фильмов с Жан-Клодом Ван Даммом не только боевиком, но и фантастическим триллером, а “Морган” расскажет о генетически модифицированном убийце, который выглядит как юная девушка.
Сезон убийц (2013) – понедельник 00:55, суббота 00:20
Белая мгла (2009) – среда 3:00
Универсальный соладт-4 (2012) – вторник 00:55
Морган (2016) – воскресенье 00:20
Военные фильмы
Военные фильмы
Майские дни – прекрасное время чтобы пересмотреть кино о Второй Мировой войне. ICTV представляет сразу три фильма о самой страшной войне в истории человечества. “Спасение рядового Райана” – оскароносный кино культового режиссера Стивена Спилберга. “Враг у ворот” – американский взгляд на Сталинградскую битву и одного из лучших снайперов Второй Мировой войны Василия Зайцева, которого сыграл Джуд Лоу. “Вызов” – фильм с “агентом 007” Дэниелом Крейгом в главной роли белорусского партизана и лидера еврейского отряда сопротивления нацистам.
Спасение рядового Райана (1998) – вторник 10:00
Враг у ворот (2001) – среда 11:25
Вызов (2008) – четверг 11:35, суббота 1:55
Яркий уикенд: Холмс и привет из ада
Яркий уикенд: Холмс и привет из ада
На выходных ICTV советует посмотреть увлекательное и яркое кино. За веселье будет ответственным Шерлок Холмс – но не скучный и педантичный детектив со страниц книг, а экспрессивный герой в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме Гая Ричи. В воскресенье ICTV покажет сразу два фильма про Призрачного всадника – загадочного байкера, который продал душу дьяволу и получил суперспособности.
Шерлок Холмс (2009) – суббота 16:20, воскресенье 11:00
Призрачный гонщик (2007) – воскресенье 20:30
Призрачный гонщик: Дух мщения (2012) – воскресенье 22:35