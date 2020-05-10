Какой фильм посмотреть? ICTV подготовил подборку первоклассного кино в неделю.

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Сталлоне вновь собрал всех: План побега





Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 3 фотографии

План побега – остросюжетная трилогия о спасении из самых жестоких тюрем с крутой охраной. В фильмах снялись Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Дэйв Батиста и многие другие. Подробнее прочитайте в нашем материале “Все о фильмах План побега” – по ссылке больше видео, подробности сюжета и интересные факты.

План побега (2013) – понедельник 19:20, вторник 16:40

План побега-2 (2018) – понедельник 21:10, среда 16:40

План побега-3: Дьявольская станция (2019) – понедельник 22:55, четверг 3:00

Исторические блокбастеры







Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 4 фотографии

В субботу ICTV покажет вам сразу два фильма культового режиссера Ридли Скотта с Расселом Кроу в главной роли – оскароносный “Гладиатор” и “Робин Гуд”.

Гладиатор (2000) – суббота 19:10, воскресенье 16:05

Робин Гуд (2010) – суббота 21:50, воскресенье 13:35

Также на этой неделе в эфире ICTV выйдет два фильма о мифической Троянской войне – блокбастер “Троя” с Брэдом Питтом в роли героя Ахиллеса и драматическая двухсерийна лента “Елена Троянская”.

Троя (2004) – пятница 11:05

Елена Троянская (2003) – воскресенье 1:55

Неделя триллеров







Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 4 фотографии

На этой неделе ICTV покажет ряд разных, но одинаково интересных триллеров. “Сезон убийц” расскажет историю о смертельном противостоянии двух профессиональных наемников и охоту на человека в горах, “Белая мгла” покажет, что даже на Южном полюсе могут происходить жуткие преступления, “Универсальный солдат-4” завершит культовую серию фильмов с Жан-Клодом Ван Даммом не только боевиком, но и фантастическим триллером, а “Морган” расскажет о генетически модифицированном убийце, который выглядит как юная девушка.

Сезон убийц (2013) – понедельник 00:55, суббота 00:20

Белая мгла (2009) – среда 3:00

Универсальный соладт-4 (2012) – вторник 00:55

Морган (2016) – воскресенье 00:20

Военные фильмы





Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 3 фотографии

Майские дни – прекрасное время чтобы пересмотреть кино о Второй Мировой войне. ICTV представляет сразу три фильма о самой страшной войне в истории человечества. “Спасение рядового Райана” – оскароносный кино культового режиссера Стивена Спилберга. “Враг у ворот” – американский взгляд на Сталинградскую битву и одного из лучших снайперов Второй Мировой войны Василия Зайцева, которого сыграл Джуд Лоу. “Вызов” – фильм с “агентом 007” Дэниелом Крейгом в главной роли белорусского партизана и лидера еврейского отряда сопротивления нацистам.

Спасение рядового Райана (1998) – вторник 10:00

Враг у ворот (2001) – среда 11:25

Вызов (2008) – четверг 11:35, суббота 1:55

Яркий уикенд: Холмс и привет из ада





Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 3 фотографии

На выходных ICTV советует посмотреть увлекательное и яркое кино. За веселье будет ответственным Шерлок Холмс – но не скучный и педантичный детектив со страниц книг, а экспрессивный герой в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме Гая Ричи. В воскресенье ICTV покажет сразу два фильма про Призрачного всадника – загадочного байкера, который продал душу дьяволу и получил суперспособности.

Шерлок Холмс (2009) – суббота 16:20, воскресенье 11:00

Призрачный гонщик (2007) – воскресенье 20:30

Призрачный гонщик: Дух мщения (2012) – воскресенье 22:35

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