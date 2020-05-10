Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 10.05.2020 14:54
10.05.2020 14:54
Поделиться

Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая


Какой фильм посмотреть? ICTV подготовил подборку первоклассного кино в неделю.

Прочитать о каждом фильме более подробно вы можете просто нажав на название ленты в новости.

Сталлоне вновь собрал всех: План побега

image image image
Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 3 фотографии

План побегаостросюжетная трилогия о спасении из самых жестоких тюрем с крутой охраной. В фильмах снялись Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Дэйв Батиста и многие другие. Подробнее прочитайте в нашем материале “Все о фильмах План побега” – по ссылке больше видео, подробности сюжета и интересные факты.

План побега (2013) – понедельник 19:20, вторник 16:40
План побега-2 (2018) – понедельник 21:10, среда 16:40
План побега-3: Дьявольская станция (2019) – понедельник 22:55, четверг 3:00

Исторические блокбастеры

image image image image
Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 4 фотографии

В субботу ICTV покажет вам сразу два фильма культового режиссера Ридли Скотта с Расселом Кроу в главной роли – оскароносный “Гладиатор” и “Робин Гуд”.

Гладиатор (2000) – суббота 19:10, воскресенье 16:05
Робин Гуд (2010) – суббота 21:50, воскресенье 13:35

Также на этой неделе в эфире ICTV выйдет два фильма о мифической Троянской войне – блокбастер “Троя” с Брэдом Питтом в роли героя Ахиллеса и драматическая двухсерийна лента “Елена Троянская”.

Троя (2004) – пятница 11:05
Елена Троянская (2003) – воскресенье 1:55

Неделя триллеров

image image image image
Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 4 фотографии

На этой неделе ICTV покажет ряд разных, но одинаково интересных триллеров. “Сезон убийц” расскажет историю о смертельном противостоянии двух профессиональных наемников и охоту на человека в горах, “Белая мгла” покажет, что даже на Южном полюсе могут происходить жуткие преступления, “Универсальный солдат-4” завершит культовую серию фильмов с Жан-Клодом Ван Даммом не только боевиком, но и фантастическим триллером, а “Морган” расскажет о генетически модифицированном убийце, который выглядит как юная девушка.

Сезон убийц (2013) – понедельник 00:55, суббота 00:20
Белая мгла (2009) – среда 3:00
Универсальный соладт-4 (2012) – вторник 00:55
Морган (2016) – воскресенье 00:20

Военные фильмы

image image image
Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 3 фотографии

Майские дни – прекрасное время чтобы пересмотреть кино о Второй Мировой войне. ICTV представляет сразу три фильма о самой страшной войне в истории человечества. “Спасение рядового Райана” – оскароносный кино культового режиссера Стивена Спилберга. “Враг у ворот” – американский взгляд на Сталинградскую битву и одного из лучших снайперов Второй Мировой войны Василия Зайцева, которого сыграл Джуд Лоу. “Вызов” – фильм с “агентом 007” Дэниелом Крейгом в главной роли белорусского партизана и лидера еврейского отряда сопротивления нацистам.

Спасение рядового Райана (1998) – вторник 10:00
Враг у ворот (2001) – среда 11:25
Вызов (2008) – четверг 11:35, суббота 1:55

Яркий уикенд: Холмс и привет из ада

image image image
Кино на ICTV: лучшие фильмы с 11 по 17 мая / 3 фотографии

На выходных ICTV советует посмотреть увлекательное и яркое кино. За веселье будет ответственным Шерлок Холмс – но не скучный и педантичный детектив со страниц книг, а экспрессивный герой в исполнении Роберта Дауни-младшего в фильме Гая Ричи. В воскресенье ICTV покажет сразу два фильма про Призрачного всадника – загадочного байкера, который продал душу дьяволу и получил суперспособности.

Шерлок Холмс (2009) – суббота 16:20, воскресенье 11:00
Призрачный гонщик (2007) – воскресенье 20:30
Призрачный гонщик: Дух мщения (2012) – воскресенье 22:35

Также по теме: Время героя на ICTV: Призрачный гонщик - 2 фильма, воскресенье, 17 мая, 20:30 Время героя на ICTV: Гладиатор и Робин Гуд - смотрите в субботу, 16 мая План побега: трилогия с Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером и Дейвом Батистой

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Анонс кіно, біла імла, виклик, ворог біля воріт, врятування рядового райана, Гладиатор, єлена троянська, морган, План побега, План побега 2, План побега 3, Призрачный гонщик, Призрачный гонщик 2 Дух мщения, Робин Гуд, сезон убивць, троя, Шерлок Холмс
10.05.2020 14:54



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати