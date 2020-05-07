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Головна / План втечі: трилогія з Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером і Дейвом Батістою / 07.05.2020 19:24
07.05.2020 19:24
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План втечі: трилогія з Сильвестром Сталлоне, Арнольдом Шварценеггером і Дейвом Батістою


ICTV представляє три фільми серії бойовиків з Сильвестром Сталлоне – План втечі, План втечі-2 і План втечі-3: Диявольська станція. Дивіться всі три фільми в понеділок, 11 травня з 19:20 в ефірі ICTV. Ми зібрали для вас краще відео, описи та цікаві факти про фільми.

Усе про фільми План втечі

Головний герой серії фільмів План втечі – Рей Бреслін (Сильвестр Сталлоне), фахівець з безпеки, який здатний втекти з будь-якої в’язниці. Завдяки досвіду, силі, логіці та ерудованості герой Сталлоне здатний знайти уразливості і слабкі місця в будь-який охороні. В результаті своїх численних тестів він втікав з більш ніж 14 різних тюрем. В команду Бресліна входить його беззмінний помічник – Хаш (Кертіс Джексон, відомий репер 50 Cent).

Всього на даний момент відзнято три фільми серії:

План втечі (2013) – в ефірі 11 травня, в понеділок о 19:20

План втечі-2 (2018) – в ефірі 11 травня, в понеділок о 21:10

План втечі-3: Диявольська станція (2019) – всеукраїнська телепрем’єра 11 травня, в понеділок о 22:55

Очікується продовження серії – фільм План втечі-4 запланований на 2021 рік.

 

План втечі (2013)

Про що фільм План втечі?

Рєю Бресліну (Сильвестер Сталлоне) надходить пропозиція від ЦРУ провести тест безпеки тюрми нового типу – нелегальної і секретної в’язниці «Гробниця». За умовами експерименту команда Бресліна не знатиме про його місцезнаходження, але ЦРУ переконує його, що директор в’язниці буде в курсі роботи фахівця, а під шкіру герою буде введений чіп, який дозволить спецслужбі відстежувати місцеперебування.

Під ім’ям терориста Ентоні Портоса головний герой потрапляє в руки тюремників. Але з цього моменту все починає йти не за планом – з тіла Бресліна витягають жучок, а його самого присипляють. Опинившись у в’язниці, Бреслін стикається з небаченою жорстокістю – як з боку тюремників в масках, так і з боку ув’язнених. Директор «Гробниці» (Джеймс Кевізел , відомий за серіалом «В полі зору» та головною роллю Спасителя у фільмі Мела Гібсона «Страсті Христові») виявляється не тим контактом, який обіцяли в ЦРУ – це справжній маніяк-психопат. Серед ув’язнених перебуває лише одна людина, яка вирішує допомогти Бреслін – загадковий Роттмайер (Арнольд Шварценеггер). Тепер їм разом належить зіткнутися з клубком таємниць і кинути виклик в’язниці, її мешканцям і силам, які стоять за нею.

План втечі (2013). У ролях:

Сильвестр Сталлоне
Арнольд Шварценеггер
Джеймс Кевізел
Кертіс “50 Cent ” Джексон

Дивись План втечі (2013) відео онлайн – офіційний трейлер:

 

План втечі-2 (2018)

Про що фільм План втечі-2 (2018)?

У сіквелі оригінального фільму героями стають Рей Бреслін (Сильвестр Сталлоне) і Хаш (Кертіс “50 Cent ” Джексон), а також інші члени команди. Саме вони потрапляють в неприємності – при спробі звільнити бранців у Чечні, гине заручниця. Виною всьому виявляється один із співробітників Бресліна, якого той звільняє. Саме затаєна образа на колишнього боса запустить ланцюг небезпечних подій.

Через рік після епізоду в Чечні, Шу, довірена особа Бресліна і один з учасників чеченської операції, потрапляє в руки таємничої організації. Його відправляють до в’язниці під назвою “Аїд”, більш досконалу версію “Гробниці” з першої частини. Бреслін привертає собі на допомогу свого колишнього кращого фахівця – Трента Дероса (Дейв Батіста, зірка серії блокбастерів “Вартові Галактики”). Проблема полягає в тому, що “Аїд” не має постійної форми і щоденно змінює її, не дозволяючи побудувати план втечі.

Бреслін і Дероса розробляють хитромудрий план захоплення неприступної в’язниці, причому один буде йти на штурм ззовні, а інший – зсередини.

План втечі-2 (2018). У ролях:

Сильвестр Сталлоне
Дейв Батіста
Кертіс “50 Cent ” Джексон
Джеймі Кінг

Дивись План втечі-2 (2018) відео онлайн – офіційний український трейлер:

 

План втечі-3: Диявольська станція (2019)

Про що фільм План втечі-3 (2019)?

Продовження попередніх фільмів починається з викрадення дочки впливового гонконгського бізнесмена, фахівця з будівництва та технічного забезпечення. Злочинці не вимагають викуп, замість цього вони залишають флешку з посланням Рею Бресліну (Сильвестр Сталлоне). Виявилося, що за викраденням стоїть син головного лиходія першого фільму – колишнього друга і бізнес-партнера самого Бресліна – Кларка. Одержимий помстою Лестер Кларк заманює головного героя, Дероса (Дейв Батіста), Хаша (Кертіс “50 Cent ” Джексон) і всю їхню команду дедалі глибше в павутину пасток.

Викрадену тримають в страшному місці у Східній Європі – таємничій в’язниці для наднебезпечних злочинців, яку називають “Диявольською станцією”. Щоб пробратися всередину і звільнити полонянку, Бресліну доведеться пожертвувати багатьом – найближчими друзями, своєю справою і, можливо, навіть власним життям.

План втечі-3: Диявольська станція (2019). У ролях:

Сильвестр Сталлоне
Дейв Батіста
Кертіс “50 Cent ” Джексон
Джеймі Кінг

Дивись українську прем’єру:

Дивись відео онлайн План втечі-3: Диявольська станція (2019) – офіційний український трейлер:

 

Цікаві факти про серію фільмів План втечі:

  • Спочатку роль Рея Бресліна повинен був виконувати Брюс Вілліс.
  • 80% сцен фільму План втечі (2013) знімалися в спеціальному ангарі в Новому Орлеані (штат Луїзіана, США), який раніше належав НАСА і в якому велися роботи по збірці шатлів.
  • Для сцен на кораблі фільму План втечі (2013) було використано даний величезне судно – балкер «Rican». Зйомки стали останнім рейсом корабля – після закінчення виробництва балкер був відправлений до берегів Індії на утилізацію.
  • Усі фільми серії були зняті дуже швидко: План втечі (2013) за 2 місяці, План втечі-2 (2018) – за три тижні, План втечі-3 (2019) – за 4 тижні. Це стало можливим завдяки копіткій підготовки кіновиробництва через щільний графік Сильвестра Сталлоне.
  • “Слай” і “Залізний Арні” хотіли знятися в одному фільмі ще в 1980-і роки. План втечі (2013) – третій фільм, в якому разом знялися Сильвестр Сталлоне і Арнольд Шварценеггер (решта – перші дві частини франшизи Нестримні).
  • Фільм План втечі-3: Диявольська станція (2019) знімався в реальному в’язниці міста Менсфілд (штат Огайо, США). Там же знімалися багато сцен таких культових фільмів як Літак президента (1997) з Гаррісоном Фордом і Втеча з Шоушенку (1994).

Дивись три фільми “План втечі” у понеділок, 11 травня, з 19:20 на ICTV!

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Теги: Анонс кіно, кінопроказ ICTV
07.05.2020 19:24



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