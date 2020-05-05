День пам’яті та примирення: які фільми та серіали покаже ICTV

8 травня в Україні вшановують День пам’яті жертв Другої світової війни та примирення між країнами-учасниками, а 9-го травня День перемоги над нацизмом. До 75-річниці однієї із найжорстокіших трагедій людства, телеканал підготував воєнні фільми та серіали як українського, так і зарубіжного виробництва.

О 9:50 розпочне День пам’яті та примирення американська воєнна драма Стівена Спілберга «Врятування рядового Райана». Фільм описує події під час Нормандської операції Другої світової війни та є 5-разовим лауреатом премії «Оскар».

О 12:00 в ефірі ICTV хвилиною мовчання українці вшанують пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

О 13:30 дивіться художній фільм «Ворог біля воріт», події якого розгортаються в розпал Сталінградської битви.

О 16:25 американський військовий драматичний фільм «Лють» розповість про події на Західному фронті наприкінці Другої світової війни.

О 20:05 не пропустіть найуспішнішу прем’єру 2019 року, українську 4-х серійну воєнно-патріотичну драму «Танк». На вас чекає драматична історія експериментального Т-34 і його екіпажу в перші дні війни.

О 0:50 розпочнеться серіал «Останній бронепоїзд» в якому показано перші дні німецько-радянської війни, коли на допомогу російським частинам, що потрапили в оточення було відправлено бронепоїзд, але його захопили німці.

Вшануймо пам’ять жертв Другої світової війни РАЗОМ з ICTV!

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