ICTV показав Другу світову війну за допомогою тіней та силуетів

8 та 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги. Особливої атмосфери в ці дні додасть воєнний ролик, який канал створив за участі театру тіней.

Незвичним промо команда ICTV вирішила відзначити 75-річницю завершення Другої світової війни.

Немає в Україні родини, яку б оминула війна. Кожен згадує своїх близьких, свою окрему історію. Тоді з’явилась ідея не показувати конкретних акторів, переодягнених в амуніцію.

Бо ми розуміли, що це наші сучасні люди і глядач, в першу чергу, побачить актора. Ми вирішили висловитись натяками за допомогою силуетів, – поділився директор промо-відділу ICTV Леонід Веселков.

Актори театру «Teulis» відтворили історію, що відбувалась під час війни. Команді довелось відзняти більше 20 дублів та працювати безперервно цілий день, щоб втілити задум в одному кадрі. У ролику глядачі зможуть побачити вантажівку, бойовий літак та гаубицю, складені з силуетів.

Цьогорічний промо-ролик особливий ще й тим, що знятий одним кадром. Довелось зробити багато репетицій, бо не можна було спочатку зняти окремі сцени, а потім змонтувати їх. Як тільки траплявся малий збій на зйомці чи не встигали в темп, актори починали спочатку.

На екрані це все виглядає просто, але думка змінюється, коли бачиш закадрову роботу. Наприклад, бойовий літак одночасно роблять 5 акторів. Ефект втрачається, якщо хоч один помилиться, – додав Леонід.

З 4 по 10 травня канал щодня транслюватиме сучасні героїчні бойовики та серіали.

У День пам’яті та примирення о 12:00 в ефірі розпочнеться хвилина мовчання, якою українці вшанують пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

Посилання на промо-ролик: https://bit.ly/35y8lSO.

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