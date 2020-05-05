Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / ICTV показав Другу світову війну за допомогою тіней та силуетів / 05.05.2020 14:22
05.05.2020 14:22
Поділитися

ICTV показав Другу світову війну за допомогою тіней та силуетів


8 та 9 травня Україна відзначатиме День пам’яті та примирення і День перемоги. Особливої атмосфери в ці дні додасть воєнний ролик, який канал створив за участі театру тіней.

Незвичним промо команда ICTV вирішила відзначити 75-річницю завершення Другої світової війни.

Немає в Україні родини, яку б оминула війна. Кожен згадує своїх близьких, свою окрему історію. Тоді зявилась ідея не показувати конкретних акторів, переодягнених в амуніцію.

Бо ми розуміли, що це наші сучасні люди і глядач, в першу чергу, побачить актора. Ми вирішили висловитись натяками за допомогою силуетів, – поділився директор промо-відділу ICTV Леонід Веселков.

Актори театру «Teulis» відтворили історію, що відбувалась під час війни. Команді довелось відзняти більше 20 дублів та працювати безперервно цілий день, щоб втілити задум в одному кадрі. У ролику глядачі зможуть побачити вантажівку, бойовий літак та гаубицю, складені з силуетів.

Цьогорічний промо-ролик особливий ще й тим, що знятий одним кадром. Довелось зробити багато репетицій, бо не можна було спочатку зняти окремі сцени, а потім змонтувати їх. Як тільки траплявся малий збій на зйомці чи не встигали в темп, актори починали спочатку.

На екрані це все виглядає просто, але думка змінюється, коли бачиш закадрову роботу. Наприклад, бойовий літак одночасно роблять 5 акторів. Ефект втрачається, якщо хоч один помилиться, – додав Леонід.

З 4 по 10 травня канал щодня транслюватиме сучасні героїчні бойовики та серіали.

У День пам’яті та примирення о 12:00 в ефірі розпочнеться хвилина мовчання, якою українці вшанують пам’ять загиблих у Другій світовій війні.

 

Посилання на промо-ролик: https://bit.ly/35y8lSO.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Друга Світова війна, промо-ролик
05.05.2020 14:22



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати