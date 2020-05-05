День памяти и примирения: какие фильмы и сериалы покажет ICTV

8 мая в Украине чествуют День памяти жертв Второй мировой войны и примирения между странами-участниками, а 9 мая День победы над нацизмом. К 75-летию одной из самых жестоких трагедий человечества, телеканал подготовил военные фильмы и сериалы как украинского, так и зарубежного производства.

В 9:50 начнет День памяти и примирения американская военная драма Стивена Спилберга «Спасение рядового Райана». Фильм описывает события во время Нормандской операции Второй мировой войны и является 5-кратным лауреатом премии «Оскар».

В 12:00 в эфире ICTV минутой молчания украинцы почтят память погибших во Второй мировой войне.

В 13:30 смотрите художественный фильм «Враг у ворот», события которого разворачиваются в разгар Сталинградской битвы.

В 16:25 американский военный драматический фильм «Ярость» расскажет о событиях на Западном фронте в конце Второй мировой войны.

В 20:05 не пропустите самую успешную премьеру 2019 года, украинскую 4-х серийную военно-патриотическую драму «Танк». Вас ждет драматическая история экспериментального Т-34 и его экипажа в первые дни войны.

В 0:50 начнется сериал «Последний бронепоезд», в котором показано первые дни немецко-советской войны, когда на помощь русским частям, попавшим в окружение было отправлено бронепоезд, но его захватили немцы.

Почтим память жертв Второй мировой войны ВМЕСТЕ с ICTV!

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