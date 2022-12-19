Видовищний екшн, культові стрічки Майкла Бея та потужне українське кіно: що дивитися цього тижня на новому телеканалі ICTV2

У складні часи боротьби українцям необхідно мати емоційну підтримку та займатися справами, які приносять радість, щоб і надалі зберігати моральну стійкість. У цьому неабияк може допомогти перегляд улюблених фільмів. Телеканал ICTV2 цього тижня підготував кінострічки, за якими ви так довго сумували і які допоможуть хоча б ненадовго поринути до іншого світу та отримати нові емоції.

Тиждень улюбленого кіно розпочинається з крутого екшену 90-х “Важка мішень” (понеділок, 21:35), де головний герой у виконанні Ван Дамма буде боротися з поганцями, які використовують бездомних як жертв своєї жорстокої гри.

У вівторок на вас чекає культова воєнна драма Рідлі Скотта “Чорний яструб” (16:15), продовження авантюрно-комедійної історії про кмітливих фокусників-злодіїв “Ілюзія обману 2” (21:35), а також український історичний фільм “Червоний” (23:40) Зази Буадзе, екранізація однойменного роману Андрія Кокотюхи.

Продовжує кінопоказ комедійний бойовик Стівена Чоу “Забійний футбол”(середа, 17:20), американський супергеройський бойовик про підлітка, що володіє надприродними здібностями “Макс Стіл” (середа, 21:35) та кримінальний трилер словацько-українського виробництва “Межа” (середа, 23:40), який був номінований на “Оскар” у категорії “Найкращий фільм іноземною мовою”.

У четвер готуйтеся до справжнього кіновечора трилерів! О 16:45 команда ФБР у фільмі “По сліду” полюватиме за невловимим серійним вбивцею, а о 21:35 герої трилеру “Сікаріо” будуть знешкоджувати ватажка імперії наркоторговців.

Для усіх, хто цікавиться сучасним українським кіно – радимо переглянути музично-комедійний бойовик про пригоди батярів “Шляхетні волоцюги” (четвер, 23:40) режисера Олександра Березаня.

Суботній кінопоказ пропонує яскравий фантастичний екшн “Реальна сталь”(12:00), де в світі майбутнього найпопулярнішою розвагою стали битви велетенських роботів. Ввечері дивіться культові фільми режисера Майкла Бея: фільм-катастрофу “Армагеддон” (19:00) з Брюсом Віллісом та Беном Аффлеком в головних ролях та воєнну драму “Перл-Гарбор” (21:45). Для усіх, хто бажає зануритись у нічний суботній кінопоказ – на вас чекає крутий екшн із Жан-Клод Ван Даммом в головній ролі під назвою “Очі дракона” (01:00).

Завершити цей тиждень та провести різдвяний недільний вечір разом з ICTV2 ви зможете в компанії Брюса Вілліса, Моргана Фрімена та Джона Малковича за переглядом двох частин комедійного бойовика “Ред”, (неділя, 20:20) “Ред 2 ”(неділя, 22:10).

Долучайтеся до Всесвіту ICTV2 та плануйте свої кіновечори разом з нами!