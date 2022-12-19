Зрелищный экшн, культовые ленты Майкла Бэя и мощное украинское кино: что смотреть на этой неделе на новом телеканале ICTV2

В сложные времена борьбы украинцам необходимо иметь эмоциональную поддержку и заниматься делами, которые приносят радость, чтобы сохранять моральную устойчивость. В этом может помочь просмотр любимых фильмов. Телеканал ICTV2 на этой неделе подготовил киноленты, по которым вы так долго скучали и которые помогут хотя бы ненадолго погрузиться в другой мир и получить новые эмоции.

Неделя любимого кино начинается с крутого экшена 90-х «Трудная мишень» (понедельник, 21:35), где главный герой в исполнении Ван Дамма будет бороться с плохими парнями, которые используют бездомных в качестве жертв своей жестокой игры.

Во вторник вас ждет культовая военная драма Ридли Скотта «Черный ястреб» (16:15), продолжение авантюрно-комедийной истории о сообразительных фокусниках-ворах «Иллюзия обмана» (21:35), а также украинский исторический фильм «Червоний» (23:40) Зазы Буадзе, экранизация одноименного романа Андрея Кокотюхи.

Продолжает кинопоказ комедийный боевик Стивена Чоу «Убойный футбол» (среда, 17:20), американский супергеройский боевик о подростке, обладающий сверхъестественными способностями «Макс Стил» (среда, 21:35) и криминальный триллер словацко-украинского производства «Предел» (среда, 23:40), номинированный на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

В четверг готовьтесь к настоящему киновечеру триллеров! В 16:45 Команда ФБР в фильме «По следу» будет охотиться за неуловимым серийным убийцей, а в 21:35 герои триллера «Сикарио» будут обезвреживать главаря империи наркоторговцев.

Для всех, кто интересуется современным украинским кино — советуем пересмотреть музыкально-комедийный боевик о приключениях батяр «Шляхетні волоцюги» (четверг, 23:40) режиссера Александра Березаня.

Субботний кинопоказ предлагает яркий фантастический экшн «Реальная сталь» (12:00), где в мире будущего самым популярным развлечением стали битвы гигантских роботов. Вечером смотрите культовые фильмы режиссера Майкла Бэя: фильм-катастрофу «Армагеддон» (19:00) с Брюсом Уиллисом и Беном Аффлеком в главных ролях и военную драму «Перл-Харбор» (21:45). Для всех, кто желает погрузиться в ночной субботний кинопоказ — вас ждет крутой экшн с Жан-Клод Ван Даммом в главной роли под названием «Глаза дракона» (01:00).

Завершить эту неделю и провести рождественский воскресный вечер вместе с ICTV2 вы сможете в компании Брюса Уиллиса, Моргана Фримена и Джона Малковича за просмотром двух частей комедийного боевика «Ред», (воскресенье, 20:20) «Ред 2» (воскресенье, 22:10 ).