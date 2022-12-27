Екшн з Віном Дізелем, фільми-катастрофи та Ольга Куриленко в ролі першокласної злодійки: що підготував вечірній кінопоказ тижня на ICTV2

Вечір крутого кіно – завжди чудова ідея після важкого робочого дня. Телеканал ICTV2 цього тижня підготував для своїх глядачів культовий екшн з Віном Дізелем “Три ікси” та його продовження “Три ікси-2: Новий рівень”, видовищні фільми-катастрофи “Руйнування Лас-Вегаса” і “Загибель Лос-Анджелеса”, а також кримінальний трилер “Прискорення” з Ольгою Куриленко, Морганом Фріменом та Джеймсом Пюрфоєм у головних ролях. Детальніше про фільми читайте у нашому матеріалі.

Три ікси (2002)

Фільм Роба Коена “Три ікси” розповідає історію про спортсмена-екстремала Ксандера Ксейджа або ж Три ікси (ХХХ). Ксандер не боїться стрибати із запаморочливої висоти, шалено їздити на мотоциклі та й взагалі виконувати будь-які інші смертельні трюки, при цьому розміщуючи їх на підпільному сайті. Саме тому він привертає до себе увагу Управління національної безпеки, яке вербує безстрашного спортсмена. Тепер новоспечений агент Кейдж має просочитися в російські кримінальні кола та запобігти серії потужних терактів.

Як крутий герой-суперагент, якого втілив харизматичний Він Дізель, буде чинити розправу над російськими злочинцями дивіться вже сьогодні о 21:15 на ICTV2.

Три ікси-2: Новий рівень (2005)

У продовженні блокбастеру “Три ікси” вирішувати долю Америки та усього світу буде новий суперагент Даріус Стоун, якого зіграв американський репер та актор Айс Кьюб.

Цього разу демократія в небезпеці, оскільки група високопосадовців у Білому Домі підняла заколот з метою захоплення влади. Оскільки всі спецслужби нейтралізовані, вся надія лише на Даріуса Стоуна, спеціально відібраного по надсекретній програмі “Три ікса”.

Видовищні гонитви і перестрілки, жорстокі сутички і кров, а також вражаючий акторський склад, зокрема Семюел Л. Джексон, Вілем Дефо, Айс Кьюб, та Скотт Спідман чекатимуть на вас у середу о 21:15 на ICTV2.

Руйнування Вегаса (2013)

Катаклізми спричинені чи то людиною, чи то гнівом природи або богів – завжди були цікаві глядачам, саме тому створено чимало фільмів-катастроф. Цієї середи о 22:55 ICTV2 покаже один із таких фільмів, де під загрозою зникнення опиниться Місто Гріхів – Лас Вегас. Справа в тому, що група студентів вирішила там повеселитися по-дорослому під час весняних канікул. Проте один зі студентів викрав меч Тутмоса ІІІ, чим мимоволі оживив стародавнє прокляття. Чи зможуть вони зупинити прокляття та врятувати Лас-Вегас?

Прискорення (2015)

Особливий шарм мають фільми, в яких головними героїнями є справжні лиходійки. Вони привабливі, хитрі, небезпечні та безжалісні, а ще можуть скласти гідну конкуренцію чоловікам.

Одну із таких небезпечних жінок можна побачити у бойовику “Прискорення” режисера Стівена С. Кампанелли, де в головній ролі знялась модель та акторка українського походження Ольга Куриленко.

Головна героїня Алекс – не просто красива жінка, а професійна злодійка, яка вирішила відійти від справ. Їй залишилося здійснити останнє пограбування, проте все пішло не за планом і замість тріумфального завершення карʼєри, в Алекс зʼявляється безліч проблем, зокрема й загроза її життю. Як наша сильна, але загнана у кут героїня долатиме труднощі – дивіться у четвер о 21:15 на ICTV2.

Загибель Лос-Анджелеса (2017)

Ще один фільм-катастрофа на ICTV2 у вечірньому кінопоказі цього тижня. Тільки цього разу у вирі моторошних подій опиняється Лос-Анджелес.

Телевізійний репортер Лос-Анджелеса Джон Бенсон планував зустрітися увечері з дітьми та колишньою дружиною, однак у їхні плани втрутилась природа. Ще вранці стався вибух метану в магазині, а потім – невеликий землетрус. Звичні до такого місцеві жителі не надали значення черговому поштовху, але це було лише початком глобальної катастрофи. Незабаром у місті почалося справжнє пекло…

Дивіться фільм-катастрофу “Загибель Лос-Анджелеса” у четвер о 22:45 на ICTV2.