Экшн с Вином Дизелем, фильмы-катастрофы и Ольга Куриленко в роли первоклассной воровки: что подготовил вечерний кинопоказ недели на ICTV2

Вечер крутого кино – всегда отличная идея после тяжелого рабочего дня. Телеканал ICTV2 на этой неделе подготовил для своих зрителей культовый экшн с Вином Дизелем «Три икса» и его продолжение «Три икса-2: Новый уровень», зрелищные фильмы-катастрофы «Разрушение Лас-Вегаса» и «Гибель Лос-Анджелеса», а также криминальный триллер «Ускорение» с Ольгой Куриленко, Морганом Фрименом и Джеймсом Пюрфоем в главных ролях. Детальнее о фильмах читайте в нашем материале.

Три икса (2002)

Фильм Роба Коэна «Три икса» рассказывает историю о спортсмене-экстремале Ксандере Ксейдже или Три икса (ХХХ). Ксандер не боится прыгать с головокружительной высоты, безумно ездить на мотоцикле и вообще выполнять какие-либо другие смертельные трюки, при этом размещая их на подпольном сайте. Именно поэтому он привлекает внимание Управления национальной безопасности, которое вербует бесстрашного спортсмена. Теперь новоиспеченный агент Кейдж должен просочиться в российские криминальные круги и предотвратить серию мощных терактов.

Как крутой герой-суперагент, которого воплотил харизматичный Вин Дизель, будет расправляться с российскими преступниками смотрите уже сегодня в 21:15 на ICTV2.

Три икса-2: Новый уровень (2005)

В продолжении блокбастера «Три икса» решать судьбу Америки и всего мира будет новый суперагент Дариус Стоун, которого сыграл американский рэпер и актер Айс Кьюб.

На этот раз демократия в опасности, поскольку группа чиновников в Белом Доме подняла мятеж с целью захвата власти. Поскольку все спецслужбы нейтрализованы, вся надежда только на Дариуса Стоуна, специально отобранного по сверхсекретной программе «Три икса».

Зрелищные погони и перестрелки, жестокие стычки и кровь, а также впечатляющий актерский состав, в частности Сэмюэл Л. Джексон, Виллем Дефо, Айс Кьюб, и Скотт Спидман будут ждать вас в среду в 21:15 на ICTV2.

Разрушение Вегаса (2013)

Катаклизмы вызваны то ли человеком, то ли гневом природы или богов — всегда были интересны зрителям, именно поэтому создано немало фильмов-катастроф. В эту среду в 22:55 ICTV2 покажет один из таких фильмов, где под угрозой исчезновения окажется Город Грехов — Лас Вегас. Дело в том, что группа студентов решила там повеселиться по-взрослому во время весенних каникул. Однако один из студентов похитил меч Тутмоса ІІІ, чем невольно оживил древнее проклятие. Смогут ли они остановить проклятие и спасти Лас-Вегас?

Ускорение (2015)

Особый шарм имеют фильмы, в которых главными героинями являются настоящие злодейки. Они привлекательны, хитры, опасны и безжалостны, а еще могут составить достойную конкуренцию мужчинам.

Одну из таких опасных женщин можно увидеть в боевике «Ускорение» режиссера Стивена С. Кампанеллы, где в главной роли снялась модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко.

Главная героиня Алекс – не просто красивая женщина, а профессиональная воровка, решившая отойти от дел. Ей осталось совершить последнее ограбление, однако все пошло не по плану и вместо триумфального завершения карьеры, у Алекс появляется множество проблем, в том числе и угроза ее жизни. Как наша сильная, но загнанная в угол героиня будет преодолевать трудности – смотрите в четверг в 21:15 на ICTV2.

Гибель Лос-Анджелеса (2017)

Еще один фильм-катастрофа на ICTV2 в вечернем кинопоказе этой недели. Только на этот раз в водовороте жутких событий оказывается Лос-Анджелес.

Телевизионный репортер Лос-Анджелеса Джон Бенсон планировал встретиться вечером с детьми и бывшей женой, но в их планы вмешалась природа. Еще утром произошел взрыв метана в магазине, а затем – небольшое землетрясение. Привычные к такому местные жители не придали значения очередному толчку, но это было лишь началом глобальной катастрофы. Вскоре в городе начался настоящий ад…

Смотрите фильм-катастрофу «Гибель Лос-Анджелеса» в четверг в 22:45 на ICTV2.