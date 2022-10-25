Зігріємо гумором! «Дизель Шоу» оголошує нові концерти 2 та 3 грудня на підтримку ЗСУ!

Готові до нових концертів «Дизель Шоу»? Команда впевнено каже своє «ТАК»! І вже 2 та 3 грудня запрошує на нові зустрічі в МЦКМ (Жовтневий палац). Чим укотре здивують «дизелі» та де вже зараз придбати квитки — читайте в матеріалі.

«Дизелі» невпинно працюють на своєму гумористичному фронті та оголошують нові патріотичні концерти.

— Попередні дві зустрічі воєнних часів, що пройшли в серпні та жовтні, впевнено доводять: глядачі дуже скучили за «Дизелем» та якісним гумором. Щоразу ми пересвідчуємося з відгуків і коментарів, що зараз це неабияк потрібно й важливо. Тим більше самі військові, які були присутні на концертах «Дизель Шоу», на цьому наголошують. Тому продовжуємо працювати та завдяки концертам збирати допомогу для наших захисників, — каже шеф-редактор «Дизель Студіо» Олексій Бланар.

З часу відновлення концертів «дизелі» постійно показують актуальні номери, що вже стали культовими. Чого лише варта історія ведучої у виконанні Єгора Крутоголова, якій довелося працювати під дулом окупантського автомата в ефірі каналу «Свабіда». А номер-передбачення про кінець путіна — взагалі підкорювач усіх діджитал-рейтингів та спонсор підгорілих сідниць ворогів.

На жовтневих концертах ми зробили ще одне передбачення та впевнені, що воно стовідсотково здійсниться завдяки ЗСУ. Це історія про Валерія Залужного та його бронювання в готелі у Криму.

І мій особистий улюбленець — номер про обмін того самого російського чмоні, який змусив усміхнутися наших військових. Це значить, що ми рухаємося у правильному руслі, — зазначає Олексій Бланар.

Грудневі виступи також будуть присвячені дуже злободенним і пекучим для русні темам. Автори «Дизель Студіо» не втрачають пульс сучасних подій та інтерпретують їх у номери. На сцені з’являться і знайомі герої, які разом з усіма українцями живуть пліч-о-пліч в одних реаліях. І, звісно, будуть улюблені актори, які підтримують, заряджають, надихають, втішають і налаштовують на перемогу.

— Сміємося з недолугих спроб ворога нас залякати. Бо тепер нас можна тільки ще більше розлютити для добрячої відсічі. Зігріваємося з найріднішими справжнім українським гумором. Лише так можна подолати сувору зиму. Теплий гумор «Дизель Шоу» зігріє кожного! — наголошує шеф-редактор «Дизель Студіо».

Усі концерти «Дизель Шоу» в умовах повномасштабної війни мають благодійний характер — гроші з продажу квитків команда спрямовує до Благодійної організації «Дизель Фонд», яка виконує заявки різних частин Збройних сил України. Так, на серпневих концертах вдалося зібрати 800 тисяч гривень, на які вже придбані аптечки, медикаменти й амуніція для наших захисників, а також ведеться пошук машин та рушниць проти дронів. Під час жовтневих зустрічей зібрано понад мільйон гривень, наразі триває обробка актуальних заявок.

Впевнено рухаємося до мети — мільйон доларів для ЗСУ. Дякуємо всім, хто приходить до глядацької зали, аби наживо та найпершими побачити прем’єри. Дякуємо всім, хто донатить. І дякуємо ЗСУ за цю можливість працювати

— додає Олексій Бланар.

Отже, приходьте 2 та 3 грудня в МЦКМ (Жовтневий палац) на нові, теплі, зігрівальні концерти «Дизель Шоу». Розпочинаємо найхолодніший період разом із найкращими гумористами. На сцені вас зустрінуть Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, Олександр Бережок, Євген Гашенко, Юлія Мотрук, Євген Сморігін, Дмитро Танкович та багато запрошених відомих гостей. Нагадуємо, що в МЦКМ працює бомбосховище, де можна безпечно перечекати ймовірні тривоги й небезпеки. Не зволікайте й вибирайте кращі місця в залі просто зараз за цими посиланнями (посилання).

Чекаємо теплого гумору від «Дизель Шоу», який зігріє кожного!









Зігріємо гумором! «Дизель Шоу» оголошує нові концерти 2 та 3 грудня на підтримку ЗСУ! / 5 фотографій

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