«Дизелі» розповіли про стосунки зі свекрухами й тещами!

Любити так, як рідну маму, чи триматися якнайдалі та лише вітати зі святами в месенджері? У четверту неділю жовтня у світі неофіційно відзначають День тещ і свекрух. «Дизелі» розповіли про свої стосунки з другими мамами. Тож дізнайтеся першими: кого з акторів теща любить більше за власну доньку? Подробиці вже тут.

Прийшов привітати дівчину з днем народження — познайомився зі своєю майбутньою тещею. Приблизно так сталося з художнім керівником «Дизель Студіо» Єгором Крутоголовим.

— Моя майбутня дружина запросила мене на свій день народження. Здається, тоді їй виповнилося років 18. Покликала вона мене до себе додому, де було багато родичів, звісно, її батьки також. І тут хлопець. Я пам’ятаю, як підійшов до мами дружини та сказав: «Вітаю, я Єгор». Вона відповіла: «Я тітка Наталя». І все, ми абсолютно одразу знайшли одне одного, у нас прекрасні стосунки, — зізнається Єгор.

Війна ще більше зблизила Єгора й Наталію Василівну — так звати тещу актора. Через щоденні обстріли Миколаєва, звідки родом жінка, він перевіз її до себе.

— Понад півроку вона живе в нас. Тримає в повному порядку город, двір, роззнайомилася з усіма сусідами. Але була історія, коли через декілька місяців вона заявила, що хоче додому! Я дуже здивувався й перепитав: чому? У той момент вона чомусь вирішила, що набридла всім і нам треба жити окремо, — ділиться Крутоголов.

Та попри всі надумані сумніви, тещу він нікуди не відпустив.

Кажу їй: «Нє! Живіть у нас скільки завгодно». Ми дуже вдячні за допомогу з малим. Це ж не теща, а знахідка!

— хизується Єгор.

— Вона дуже класна. Постійно чимось займається та при цьому робить усе дуже швидко. Ділова й хазяйновита жінка. Як справжній локомотив. Пре, як «дизель».

Постійно хвалить свою тещу і Євген Сморігін. Навіть зізнається, що вона любить його більше, ніж свою доньку!

— З тещею в мене прекрасні стосунки. Вона любить мене більше, ніж власну доньку, мабуть. Про мене ще ніхто так не піклувався, як Надія Іванівна. Зараз ми живемо в одному домі: вони з тестем переїхали до нас на час війни. Поки ми були в Болгарії, слідкували за будинком, — розповідає Женя.

А от секретами, як налагодити стосунки і з тещею, і з тестем, можуть залюбки поділитися Дмитро Танкович та Євген Гашенко. Їхні історії точно стануть у пригоді тим, на кого це ще чекає.

Я несподівано познайомився з тещею. Дружина Оля сказала: «Поїхали в Черкаси». Вона звідти родом. Я відповів: «Якщо треба, то поїхали». Ми приїхали, познайомилися з її батьками — це золоті люди.

Пам’ятаю величезний стіл. Ми поспілкувалися й дуже сподобалися одне одному. Дуже пощастило мені з тещею й тестем. Зараз вони приїжджають до мене в гості в Бучу, — каже Танкович.

— Я проходив тест застіллям на першому знайомстві з тещею й тестем. Потім підтягнулися сусіди. Але все пройшло нормально, — згадує Гашенко. — Уже потім вони дізналися, що я актор, дивилися наші «Папаньки». Теща хвалила мою гру.

Добре прийняла новоспеченого зятя й мама нашої Юлії Мотрук. Тоді вона вже була повінчана з коханим!

Ми таємно обвінчалися. І лише через рік я привезла Льоню знайомитися з батьками. Нам було років по 30, уже такі дорослі, але дуже хвилювалися. Пам’ятаю, як мама накрила великий стіл, ми сиділи разом із чоловіком і підбивали одне одного плечима. Мовляв, хто ж нарешті скаже, що ми одружені

— ділиться Юля.

— Леонід дуже боявся мого батька й чекав реакції на нашу новину. А тато як сидів, так і сказав мамі: «Оксаночко, неси шампанське, будемо обмивати».

Відтоді в родині Мотрук з’явився улюблений зять. А от Юля зі своєю свекрухою не знайома.

— Вона померла, коли Льоні було 10 років. Я знаю, що її звати Валентина Зайченко й вона була крутецькою жінкою. Бо народити 11 дітей — це величезний подвиг. Я лише бачила її на фото, і ми чимось схожі. Думаю, у мене були би з нею класні стосунки, — каже акторка.

Мати хороші стосунки з найріднішими людьми своїх коханих — це важливо для кожної родини. Тому де б ви не були, привітайте їх із цим неофіційним, але все ж значним святом. Адже зараз теплі слова мають неабияку цінність для всіх.

А також дивіться нові випуски «Дизель Шоу» на наших ютуб-каналах «Гумор ICTV», «Дизель Студіо» та «Дизель Українські Серіали». У нас є чимало колоритних історій про тещ і свекрух, які обов’язково піднімуть настрій. Пам’ятайте: переглядаючи наші відео на ютуб-платформах та сторінках у соцмережах, ви допомагаєте Збройним силам України. Кожен перегляд — це донат, який зараховується до Благодійної організації «Дизель Фонд» на потреби наших захисників. І приходьте на нові концерти «Зігріваємо гумором». Збираємося уже 2 та 3 грудня в МЦКМ (Жовтневий палац). Квитки можна придбати за посиланням: https://bit.ly/3z8pdzw

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